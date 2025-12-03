Lupa.cz  »  Státní zastupitelství zpochybnilo reorganizaci TV Barrandov

Státní zastupitelství zpochybnilo reorganizaci TV Barrandov

Filip Rožánek
Dnes
Vaříme s Jirkou Babicou (TV Barrandov) Autor: TV Barrandov
Svůj pořad má na TV Barrandov také kuchař Jiří Babica

Městské státní zastupitelství v Praze se zastalo některých věřitelů TV Barrandov a podpořilo jejich odvolání proti schválenému reorganizačnímu plánu. Státní zástupkyně Zuzana Šarochová ve svém vyjádření poměrně ostře kritizuje postup insolvenčního soudu.

Městský soud v Praze podle ní schválil reorganizaci bez dostatečného odůvodnění a na základě nesprávných podkladů. Žalobkyně proto navrhuje, aby odvolací soud původní usnesení zrušil a věc vrátil k novému projednání.

Zásadní pochybení spatřuje státní zastupitelství ve způsobu, jakým soud dospěl k tomu, že reorganizace bude pro věřitele výhodnější než poslání firmy do konkurzu, v němž se pak typicky umořují dluhy z výnosů z prodaného majetku. Soud vycházel z předběžného odhadu likvidační hodnoty majetku, který sestavila auditorská společnost, a ne z posudku vyhotoveného soudním znalcem.

„Tento posudek, schválený schůzí věřitelů a následně potvrzený soudem, stanovil hodnotu majetkové podstaty mnohonásobně vyšší než původní odhad. Soud měl při posouzení výhodnosti reorganizace oproti konkurzu vycházet právě z této znalecké hodnoty,“ upozorňuje státní zástupkyně ve vyjádření, které se v insolvenčním rejstříku objevilo 2. prosince.

Státní zastupitelství dále konstatuje, že prvostupňový soud „ve velké míře rezignoval na řádné odůvodnění svého rozhodnutí“. V usnesení chybí potřebná skutková zjištění, právní úvahy nebo analýza podmínek vyžadovaných insolvenčním zákonem. Soud se podle státní zástupkyně například nezabýval tím, zda reorganizačním plánem není sledován nepoctivý záměr.

Další chybou podle ní byl nesprávný právní výklad u takzvané předjednané reorganizace, kdy se soud mylně domníval, že není nutné hlasování jednotlivých skupin věřitelů, pokud byl plán přijat většinou věřitelů ještě před zahájením řízení.

Tento postup je však podle státního zastupitelství v přímém rozporu s insolvenčním zákonem, který vyžaduje přijetí plánu každou skupinou věřitelů nebo jeho spravedlnost vůči těm, kdo jej nepřijali.

Žalobkyně v této souvislosti upozorňuje, že napadené usnesení je fakticky totožné s rozhodnutím v propojeném případu společnosti Media Master, která pro TV Barrandov zajišťovala prodej reklamního času. Toto usnesení už Vrchní soud v Praze zrušil a vytkl mu stejné vady, na které nyní upozorňuje státní zastupitelství v případě TV Barrandov.

Pokud odvolací soud návrhu vyhoví, bude nutné reorganizační plán aktualizovat, znovu posoudit jeho ekonomickou reálnost a zajistit řádné hlasování všech skupin věřitelů.

Městské státní zastupitelství se v insolvenčním řízení angažuje od poloviny letošního srpna. Vysvětlilo to posílením zájmu na jeho řádném a účelném průběhu.

Televizní skupina Barrandov se pod novým majitelem Janem Čermákem snaží restartovat programové schéma, přilákat zpět diváky a zvýšit výnosy z reklamy. Do konce roku chce dosáhnout vyrovnaného hospodaření, na konci prázdnin však byla ještě ve ztrátě. V říjnu byl její průměrný celodenní podíl na sledovanosti 1,9 % diváků starších 15 let, v hlavním večerním čase podle měření ATO-Nielsen oslovovala 1,4 % diváků.

