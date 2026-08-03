Státní zástupkyně podala obžalobu v kauze darování bitcoinů Blažkovu ministerstvu, žádá vysoké tresty

Celkem čtyři osoby navrhuje státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Olomouci potrestat za kauzu kolem darování bitcoinů českému ministerstvu spravedlnosti. V obžalobě je viní především z legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. Tisková zpráva neobsahuje jména obžalovaných, ale z kontextu je jasné, o koho se jedná.
Tomáši Jiřikovskému, který je momentálně ve vazbě, navrhuje obžaloba za provozování darknetového tržiště, kde se v letech 2014 až 2016 obchodovalo i s drogami, i za činy, za které už byl odsouzen v letech 2017 a 2019, souhrnný trest 20 let vězení, propadnutí majetku a propadnutí věci. Za legalizaci výnosů z trestné činnosti darováním 468,468 BTC ministerstvu spravedlnosti navíc státní zastupitelství požaduje pro Jiřikovského další trest ve výši 9 let vězení.
Dalšími dvěma obviněnými jsou ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek a jeho tehdejší náměstek Radomír Daňhel. Obžaloba je viní z podílu na legalizaci výnosů z trestné činnosti související s darknetovým tržištěm a darem ministerstvu spravedlnosti. Má jít o zvlášť závažný zločin zneužití pravomoci úřední osoby a zvlášť závažný zločin legalizace výnosů z trestné činnosti, za což jim státní zástupkyně navrhuje tresty ve výši 6,5 let vězení a peněžité tresty v jednotkách milionů Kč u každého.
Advokát Kárim Titz, který bitcoinový dar zprostředkoval, je obžalován za to, že legalizaci výnosů z trestné činnosti spojenou s porušením povinností úředních osob podle obžaloby zorganizoval. Státní zastupitelství mu navrhuje trest 8 let vězení, peněžitý trest v desítkách milionů Kč a zákaz činnosti na 8 let.
O vině či nevině obžalovaných teď bude rozhodovat soud.
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