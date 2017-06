 »  Stream hledá scénáristy. A proto uspořádá podzimní kreativní workshop

Jan Beránek

Hackathon pro ty, kteří místo kódu vládnou psanému textu. Stream včera na vyhlašování Mobilní aplikace roku sliboval nové seriály a další přísun nápadů si chce pořešit i cestou prázdninového kempu.

Scénáristická sešlost proběhne až na podzim, ale přihlášky už jsou otevřené dnes. Televize od Seznamu slibuje, že se frekventantni kurzu za účasti známých scenáristů a producentů seznámí s tím, co to obnáší psát seriál, čemu se vyhnout a co napsat tak, aby to mělo úspěch.

Na kemp je ale nutné se kvalifikovat. Do patnáctého srpna je nutné poslat původní námět na seriál v rozsahu maximálně 2200 znaků. Další detaily jsou na webu projektu. Autoři 25 nejlepších budou pozváni na scenáristický kemp, který se rozjede na začátku listopadu.