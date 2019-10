 »  Streamovací herní služba Google Stadia odstartuje 19. listopadu, ČR se zatím vyhne

Herní služba Googlu má oficiální datum svého startu. První hráči se budou moci ke Google Stadia přihlásit 19. listopadu, oznámila dnes firma.

Mark your calendars! Stadia will start arriving November 19.



Need a quick guide on what exactly Stadia is? We got you covered. Become an expert in all things Stadia just in time for launch. pic.twitter.com/iwbCQiJ0CH