Streamovací služba HBO Max zvyšuje ceny předplatného v České republice

Filip Rožánek
Dnes
Rod draka (House of the Dragon), seriál HBO Max Autor: Warner Bros. Discovery

Společnost HBO Europe s platností od 6. října 2025 upravuje ceny streamovací platformy HBO Max na českém trhu. Změna se dotkne nových i stávajících předplatitelů, přičemž pro stávající uživatele vstoupí nové ceny v platnost s nadcházejícím zúčtovacím obdobím.

Základní tarif s názvem Standard, který umožňuje sledování obsahu ve Full HD kvalitě na dvou zařízeních současně a stažení až 30 titulů pro offline sledování, zdražuje z původních 219 Kč na 259 Kč měsíčně.

Vyšší tarif Premium, jenž nabízí možnost sledování až na čtyřech zařízeních najednou, vybraný obsah v rozlišení 4K UHD se zvukem Dolby Atmos a limit 100 stažených pořadů, nově stojí 349 Kč měsíčně oproti dosavadním 299 Kč.

Společnost zachovává možnost ročního předplatného, které poskytuje úsporu ve výši dvou měsíčních plateb. Roční předplatné tarifu Standard tak vyjde na 2590 Kč a tarifu Premium na 3490 Kč.

Součástí obou tarifů mohou být upoutávky na vlastní tvorbu a sponzoring, služba však nadále nebude přerušovat filmy a seriály klasickými reklamními spoty. Reklama se může objevit pouze v rámci živého vysílání.

Pro sledování sportovních přenosů je i nadále nutné přikoupit doplňkový balíček Sport, jehož cena zůstává nezměněna na 70 Kč měsíčně a připočítává se k ceně hlavního tarifu.

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

