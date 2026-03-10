Streamovací službu Primy povede Jan Wykrytowicz

Skupina Prima jmenovala do vedení své streamovací platformy polského mediálního manažera Jana Wykrytowicze. Do funkce ředitele VOD a nereklamních příjmů nastoupí od 1. dubna.
Wykrytowicz má za sebou více než patnáct let praxe v mezinárodním mediálním průmyslu se zaměřením na streamovací a placené televizní služby. Na starosti bude mít rozvoj předplatitelských služeb, digitálních produktů a strategických partnerství. Věnovat se má také novým distribučním příležitostem pro digitální obsah.
„Jana Wykrytowicze vnímám jako jednoho z největších odborníků na OTT služby v našem regionu. Jeho profesní dráhu v TVN a Go3 jsem dlouhodobě sledoval a jsem velmi rád, že nyní posílí právě náš tým,“ uvedl výkonný ředitel skupiny Prima Lukáš Kubát.
Nový ředitel naposledy působil jako generální ředitel platformy Go3, streamovací služby provozované skupinou TV3 Group v Estonsku, Lotyšsku a Litvě. Pod jeho vedením se Go3 rozvinula v jednu z předních služeb v regionu. Dříve zastával vedoucí pozice ve společnostech Canal+ a TVN v Polsku.
Při svém působení v Pobaltí se Wykrytowicz zaměřoval na partnerství s globálními poskytovateli obsahu, jako jsou Warner Bros. Discovery, Netflix nebo Paramount, a řídil spolupráci v oblasti sportovního vysílání s organizacemi UEFA, FIFA, anglickou Premier League, NBA, NHL, Formulí 1 či Euroligou.
Příchod manažera se zkušenostmi z placených služeb souvisí s deklarovanou ambicí skupiny Prima posilovat nereklamní zdroje příjmů.