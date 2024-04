Střídání v čele Slevomatu. Veselý míří na rodičovskou, nahradí jej Tomáš Braverman

Autor: Slevomat

Portál Slevomat mění výkonného ředitele. Dosavadního šéfa Ladislava Veselého od července nahradí bývalý ředitel cenového srovnávače Heureka Tomáš Braverman. Firma to oznámila v tiskové zprávě.





Veselý z firmy odešel po čtyřech letech na konci března, protože nastoupil na rodičovskou dovolenou. Do konce června Slevomat jako dočasný výkonný ředitel povede dosavadní komerční ředitel firmy Matěj Dvorský.





„Ve Slevomatu působím již přes rok, přičemž s vedením firmy v rámci skupiny mám mnohaleté zkušenosti jako CEO portálu Skrz.cz. Nyní je mým klíčovým úkolem úspěšně zpracovat rostoucí poptávku po letní sezóně, a upevnit tak pozici Slevomatu jako jedničky v cestování,“ podotýká ke své roli Dvorský.

Braverman, který do funkce nastoupí od července, dříve deset let působil jako generální ředitel Heureka Group. Z firmy odešel loni na podzim, jen několik měsíců poté, co skupinu od původního majitele, skupiny Rockaway Jakuba Havrlanta, koupily společnosti PPF Renáty Kellnerové a EC Investments Daniela Křetínského a Patrika Tkáče.

Český Slevomat vznikl původně jako slevový server a odstartoval tuzemskou vlnu podobných služeb. Dnes se profiluje jako prodejce zážitků. Od roku 2017 službu vlastní nadnárodní skupina Secret Escapes. Podle oficiálních informací firma za loňský rok dosáhla rekordních hospodářských výsledků, když jí tržby vzrostly o pětinu a hrubý zisk se zvýšil o 17 procent.