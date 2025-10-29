STRV loni s obratem přesáhlo 300 milionů korun a připsalo si 17milionový zisk

Vývojáři a designéři z STRV si loni připsali obrat přes 300 milionů korun a zisk firmy přesáhl 17 milionů. Loni firmu plně ovládl Lubo Smid, jeden ze čtyř původních zakladatelů, a nyní vidí její vývoj blíže ve spojení s umělou inteligencí.
„Poslední roky byly obdobím změn,“ popisuje Smid. Podíly zbylých spoluzakladatelů – Davida Semeráda, Martina Stavy a Pavla Zeifarta – odkoupil na konci loňska. Firmu však už dříve aktivně vedl, od roku 2018 jako její CEO. „S plnou kontrolou nad společností mám jasnou vizi, jak posunout STRV do čela technologického vývoje, zejména v oblasti umělé inteligence, bez které to už zkrátka nejde,“ naznačuje nyní.
Smid uvádí mimo jiné, že firma právě do umělé inteligence investuje. Posiluje týmy v USA, Londýně, regionu DACH a nově také na Blízkém východě. „Na trhu jsou teď příležitosti v podobě nových technologií a nových odvětví, která se digitalizují, a my jsme ve skvělé pozici toho využít,“ myslí si. Říká, že tým se soustředí na segmenty jako fitness, sport, retail, e-commerce, fintech a automotive.
STRV patří mezi nejatraktivnější technologické týmy u nás. Od roku 2004 firma uvedla na trh stovky aplikací ve spolupráci s klienty Porsche, Microsoft nebo třeba s Arnoldem Schwarzeneggerem.