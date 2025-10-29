Lupa.cz  »  STRV loni s obratem přesáhlo 300 milionů korun a připsalo si 17milionový zisk

STRV loni s obratem přesáhlo 300 milionů korun a připsalo si 17milionový zisk

Iva Brejlová
Včera
přidejte názor

Sdílet

Lubo Smid Autor: STRV
Lubo Smid, CEO firmy STRV

Vývojáři a designéři z STRV si loni připsali obrat přes 300 milionů korun a zisk firmy přesáhl 17 milionů. Loni firmu plně ovládl Lubo Smid, jeden ze čtyř původních zakladatelů, a nyní vidí její vývoj blíže ve spojení s umělou inteligencí.

„Poslední roky byly obdobím změn,“ popisuje Smid. Podíly zbylých spoluzakladatelů – Davida Semeráda, Martina Stavy a Pavla Zeifarta – odkoupil na konci loňska. Firmu však už dříve aktivně vedl, od roku 2018 jako její CEO. „S plnou kontrolou nad společností mám jasnou vizi, jak posunout STRV do čela technologického vývoje, zejména v oblasti umělé inteligence, bez které to už zkrátka nejde,“ naznačuje nyní. 

Smid uvádí mimo jiné, že firma právě do umělé inteligence investuje. Posiluje týmy v USA, Londýně, regionu DACH a nově také na Blízkém východě. „Na trhu jsou teď příležitosti v podobě nových technologií a nových odvětví, která se digitalizují, a my jsme ve skvělé pozici toho využít,“ myslí si. Říká, že tým se soustředí na segmenty jako fitness, sport, retail, e-commerce, fintech a automotive.

STRV patří mezi nejatraktivnější technologické týmy u nás. Od roku 2004 firma uvedla na trh stovky aplikací ve spolupráci s klienty Porsche, Microsoft nebo třeba s Arnoldem Schwarzeneggerem.

Český jednorožec Mews koupil už čtrnáctou firmu, tentokrát lovil datové vědce v USA Přečtěte si také:

Český jednorožec Mews koupil už čtrnáctou firmu, tentokrát lovil datové vědce v USA

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Dále u nás najdete

Podcast: Kyberbezpečnost a zákony bez obalu

Česká Sazka mizí v propadlišti dějin, Allwyn a OPAP se spojují

OSVČ, za které platí pojištění stát, nemusí od 2026 hradit zálohy

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

AI není krátkodobý výstřelek

TEST: gigabit přes elektrickou zásuvku

Poptávka po AI žene IT výdaje do nevídaných výšin

Roztroušená skleróza začíná často velmi nenápadně

Náhrada mzdy se v roce 2026 zvyšuje

Mohou města regulovat výdejní boxy? Záleží, o čí boxy jde

E-maily už čtou většinou boti, lidé je ani neotevřou

Pečené čevabčiči s bramborami z jednoho pekáče

Orange Pi 6 Plus je jednodeskový počítač s výkonem malého PC

Nový model ochrany dat: odpovídá na poptávku po odolnosti

Španělsko chce v Evropské unii navrhnout zrušení střídání času

DPD vám nově doručí balík do výdejního boxu GLS a naopak

Uchazeč o IT práci? Často podvodník z „farem“ z Asie

Jsme digitálně zdraví? Jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

Chceš-li snížit byrokracii, nesmíš zavádět novou

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).