Student ČVUT získal světové ocenění za software popisující přemýšlení umělé inteligence

Výzkum studenta Fakulty elektrotechnické ČVUT Erola Medenčeviće byl oceněn na nejprestižnějším světovém setkání odborníků na automatizované plánování, konferenci ICAPS 2026 v Dublinu. Medenčević vytvořil nástroj PANSim, který odpovídá na otázky, jak přemýšlí umělá inteligence a proč se rozhoduje tak, jak se rozhoduje.
Medenčević software PANSim stvořil jako bakalářskou práci. S projektem mu jako vedoucí pomáhá Jakub Meda a dále Lukáš Chrpa z Oddělení průmyslové informatiky Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC ČVUT). Dokumentace a kódy PANSimu jsou k dispozici na GitLabu.
“PANSim převádí rozhodování umělé inteligence do interaktivní grafické simulace. Zaměřuje se přitom na oblast takzvané symbolické umělé inteligence, která místo statistického učení pracuje s explicitním modelováním prostředí a plánováním jednotlivých kroků. Uživatel může krok za krokem sledovat, jak agent vyhodnocuje situaci, reaguje na změny okolního prostředí a hledá bezpečnou cestu k cíli. Díky tomu lze mnohem snadněji odhalit chyby algoritmu, porozumět jeho úvahám a celý systém dále vylepšovat,” shrnul Medenčević.
“Nejde jen o samotnou grafiku. Vizuální podoba umožňuje mnohem lépe pochopit, co se během rozhodování skutečně odehrává. Vývojář díky tomu rychle pozná, proč se agent zachoval určitým způsobem a kde je potřeba algoritmus upravit,” doplnil Med.
Demonstrovat to lze na jednoduché situaci: Žába se musí dostat přes jezírko a posbírat všechny mince. Nestačí ale najít nejkratší cestu – některé lekníny mohou každou chvíli zmizet pod hladinou. Agent proto musí průběžně přehodnocovat své možnosti a reagovat na náhodné změny prostředí. Druhý scénář simuluje autonomní podmořské prostředky, které při plnění mise musejí bezpečně reagovat na pohyb lodí nad hladinou. Tým navíc od agenta vyžaduje, aby měl garanci úspěchu, čímž se techniky vyvíjené týmem odlišují od těch tradičních využívajících algoritmy strojového učení.