Studenti ČVUT dostali za chatbota ke koronaviru cenu od ministra školství

Čtyři studenti ČVUT převzali Cenu ministra školství za mimořádné činy. Ministr školství Robert Plaga ocenil trojici studentů Fakulty informačních technologií (FIT) za tvorbu webu koronavirus24.cz. Cenu obdržela také studentka Fakulty biomedicínského inženýrství (FBMI), která zachránila život řidičky po autonehodě.

Chatbot Vojta, kterého naprogramovali studenti FIT ČVUT Jan Šafařík, Tomáš Bašta a Tomáš Stanovčák, zodpověděl během jarní vlny pandemie přes 12 tisíc dotazů. Program čerpal informace z webu Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotnického úřadu a z portálu ČT24.

„Jsem rád, že naši studenti zúročili znalosti získané na naší fakultě a díky jejich nezištné iniciativě vznikl projekt, který pomáhá veřejnosti odpovídat na otázky kolem koronaviru,“ řekl děkan FIT ČVUT Marcel Jiřina.

Plaga ocenil také studentku FBMI ČVUT Alžběta Šaboukovou za pomoc při autonehodě. ke které došlo 18. listopadu 2019 mezi Třeští a Jezdovicemi. Šabouková spolu s dalšími dvěma svědky nehody poskytla řidičce nepřímou srdeční masáž, a do příjezdu rychlé záchranné služby se podařilo zraněnou přivést k lapavým nádechům. Během oživování byla řidička navíc zaklíněna v autě. Šéf MŠMT při udělování ceny ocenil také to, že se studentka několik let pohybuje v oblasti péče o seniory.