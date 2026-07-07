Studenti z VUT vyslali na oběžnou dráhu vlastní družici, Pražané zase lovce kosmického počasí

Dnes krátce po desáté hodině dopoledne se z americké základny Vandenberg Space Force Base v Kalifornii odlepila od země raketa Falcon 9 společnosti SpaceX a vynesla na oběžnou dráhu mimo jiné dvě družice s výrazným česko-slovenským rodokmenem. Jsou jimi družice Kostka postavená týmem YSpace z brněnského VUT, a slovenský nanosatelit Marina, na jehož palubě letí i český detektor kosmického záření od pražské firmy AdvaSpace.
Podle AdvaSpace má mise mimo jiné ukázat, že se středoevropský vesmírný průmysl posouvá z role dodavatele k vlastním službám a datům z vesmíru.
Slovenská Marina je nanosatelit o hmotnosti 1,2 kilogramu, jen o něco větší než Rubikova kostka, který by měl na oběžné dráze vydržet až čtyři roky. Cílem je mimo jiné sbírat data a naučit se je prodávat jako produkt. Za misí stojí slovenská společnost Satellites With Meaning (SWM) podnikatele Borise Procíka. Technickou realizaci zajistila česká firma Spacemanic, pro kterou jde už o pátý slovenský satelit v pořadí, a na provozu satelitu a zpracování dat se bude podílet i Fakulta letectva Technické univerzity v Košicích.
Do drobné konstrukce se podařilo vtěsnat kompletní palubní infrastrukturu včetně napájení, palubních počítačů, komunikačních modulů, GPS, systému orientace, solárních panelů i kamery pro snímkování Země. Na palubě je i přístroj MiniPix Space na od pražské firmy AdvaSpace, která na něm má ověřit technologii, na níž chce postavit globální službu předpovědi takzvaného vesmírného počasí. Více jsme o něm psali v článku věnovaném technologiím a plánům této společnosti, označuje různé kosmické záření, které ovlivňuje satelity zajišťující navigaci, telekomunikace, meteorologii i pozorování Země. Může poškozovat elektroniku a zkracovat životnost družic. Firma AdvaSpace uvádí, že její detektor dokáže u každé zachycené částice určit její typ, energii, směr i čas dopadu.
„Budeme proto například hledat typické vzorce ve vývoji záření v čase. Některé typy záření totiž mohou předcházet jiné, což v principu umožňuje predikovat budoucí stav. Dalo by se to přirovnat ke klasickému počasí u nás na Zemi. Poprchávání, malé dešťové kapky a zvednutý vítr mohou být předzvěstí bouřky. Stejně tak jeden typ záření je předzvěstí nadcházejících mnohem dramatičtějších událostí na oběžné dráze,“ uvádí Martin Tyburec, ředitel společnosti AdvaSpace. Firma navazuje na know-how sesterské společnosti Advacam, jejíž čipy Timepix letěly letos i na palubě lodi Orion během mise NASA Artemis II kolem Měsíce.
Kostku vyvíjeli v týmu YSpace na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií od roku 2023, studenti ji navrhli, sestrojili i otestovali sami. Výsledkem je klasický CubeSat o rozměrech přibližně deseti centimetrů a hmotnosti jednoho kilogramu, který by měl na oběžné dráze ve výšce 500 až 600 kilometrů strávit dva roky. Jeho hlavním úkolem je otestovat experimentální anténu, která ve spojení s palubním rádiovým přijímačem umožní měřit rušení v radioamatérském UHF pásmu na nízké oběžné dráze. Družice zároveň poslouží samotné radioamatérské komunitě, má fungovat jako digitální opakovač a vysílat telemetrii i majáky.