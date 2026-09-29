Studia Českého rozhlasu v Plzni a Karlových Varech povede Michal Šašek

Novým ředitelem studií Českého rozhlasu v Plzni a Karlových Varech se od 15. října stane Michal Šašek. O jeho jmenování informoval generální ředitel René Zavoral na úterní veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu.
Michal Šašek v letech 2022 až 2025 působil jako náměstek tehdejšího ministra kultury Martina Baxy (ODS). Jak Český rozhlas připomněl v tiskové zprávě, podílel se na přípravě a projednávání velké mediální novely a na přeměně Státního fondu kinematografie na Státní fond audiovize.
Působil ve vedení Techmania Science Center, na Krajském úřadu Plzeňského kraje a jako poradce primátora města Plzně. Je také zakladatelem Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež Juniorffest, který vedl nejprve jako programový a následně jako výkonný ředitel. V současnosti působí rovněž jako pedagog na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku. Do letošního dubna byl členem ODS.
„Michal Šašek, jakožto nový ředitel regionálních studií, přináší velmi dobrou znalost mediální problematiky, kterou získal jak profesní praxí, tak studiem audiovizuální kultury. Zároveň důvěrně zná Plzeňský kraj, jeho prostředí, instituce i lidi a dlouhodobě se pohybuje v oblasti kultury, vzdělávání a veřejného života. Právě spojení těchto zkušeností považuji za důležité pro další rozvoj obou regionálních studií. Věřím, že je dokáže využít ve prospěch Českého rozhlasu, a především našich posluchačů,“ sdělil generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
Michal Šašek za svou hlavní prioritu v rozhlase označil vytvoření co nejlepších podmínek pro práci obou týmů. Ve funkci ředitele plzeňského a karlovarského studia naváže na Davida Jakše, který od července působí jako zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu v Asii. Dočasným vedením obou studií byl po jeho odchodu pověřen intendant regionálního vysílání Pavel Kozler.