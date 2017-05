 »  Studie: UX boom začal v Česku před pěti lety a pokračuje. Průměrný plat je 50 tisíc

Běla Beránková

Dosud největší dotazníkový průzkum UX scény probíhal na přelomu roku. „Z dat vyplývá, že ačkoliv obor UX proniká do České republiky již více než deset let, ten pravý boom UX designérů nastal zhruba před 5 lety a pokračuje dodnes,“ tvrdí spoluautor průzkumu Humans of UX Lukáš Marvan.

Výsledky komentoval na dnešní UX konferenci v pražském konferenčním centru City právě Marvan s kolegyní Ivanou Jílekovou. Víc než čtyři stovky účastníků pomohly vytvořit plastický obraz scény kolem oboru, který získává rychle na pozornosti.

„Čeští UX designéři se nejčastěji rekrutují z technického prostředí a to platí jak pro jejich vzdělání (většina jsou vysokoškoláci), tak pro předchozí zaměstnání, kde IT doplňují ještě marketing a média,“ tvrdí Jíleková.

Nejvíce se do UX týmů rekrutují lidé se zkušenostmi z vývoje. Docela slušný podíl ale tvořili lidé, pro něž je UX první specializací.

Stejně jako u všech nových oborů, které se z buzzwordu dokáží propracovat až do praxe, naráží i UX podle průzkumu na překážky. Nejčastěji jde o vysvětlování nutnosti testování s koncovými uživateli, vylepšování konzistence uživatelského rozhraní a samozřejmě vyjasňování požadavků se zadavateli.

Scéna je rozložena celkem nerovnoměrně a drtivá většina UX profesionálů je soustředěná v Praze (60 procent), pak následuje Brno (17 procent) a s velkým odstupem Královéhradecký kraj (3,9 procenta). Možná i proto se průměrný plat ustálil na padesátitisícovém průměru.

„Je ovšem třeba počítat s podstatnými rozdíly nejen díky vlivu různé délky praxe, ale samozřejmě také místa, Praha se od zbytku ČR znatelně liší,“ dodává Marvan. Kompletní studii poskytli autoři na svém webu. Zatím jde o česká data, Slovensko se ještě zpracovává.