Studna se vrací. Z případu majora Zemana bude seriál pro Voyo

Autor: TV Nova

Televize Nova natočí šestidílné drama podle skutečné rodinné tragédie známé jako „Studna“ ze seriálu Třicet případů majora Zemana. Autoři nového zpracování však zvolili jiný přístup, případ chtějí odvyprávět celý.





Původní zločin se stal v únoru 1968 ve středočeských Vonoklasech. Začal požárem rodinného domu se zahradou, ve které byly ořezané stromy a studna s mrtvým mužem. Po uhašení ohně našli vyšetřovatelé mrtvolu ženy. Dospělého syna manželů našli nedaleko zraněného a v šoku. Tehdejší kriminalisté případ uzavřeli s tím, že pachatelem byl muž ve studni.





Nový scénář napsali Miro Šifra a Kristína Májová, kteří příběh doplnili podle rešerší a vyprávění místních. Režírovat bude Tereza Kopáčová, v hlavních rolích se objeví David Švehlík (na archivním úvodním fotu s režisérkou), Johana Matoušková a Filip Červenka.

„Začínáme vyprávět tento příběh od začátku, kdy ještě nebyl temný, ale naopak plný lásky. Která holka by se nezamilovala do šarmantního, vtipného Standy, co si ze všeho nejvíc přál být skvělým manželem a báječným otcem. Chtěli být prostě obyčejný pár, založit rodinu, v klidu žít, zapadnout,“ říká Tereza Kopáčová.

Natáčení začne v únoru, protáhne se až do června. Šestidílnou minisérii uvede Nova na internetu v placené streamovací aplikaci Voyo.