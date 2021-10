Sudop vytváří miliardovou českou IT skupinu, kupuje kyberbezpečnostní Actinet

Skupina Sudop kupuje další českou IT společnost. Získala stoprocentní podíl ve firmě Actinet Informační systémy. Sudop Consulting and Information Technology se rozrostla na sedm firem. Spadají sem ještě LinkSoft, Orbit, BIM Consulting, CAD Consulting, GMtech a Citas.

Sudop Group je inženýrská a projektová stavařská společnost, která se o IT začala více zajímat v roce 2018. Tehdy koupila již zmiňovaný LinkSoft a krátce na to Orbit. Tržby sedmi IT firem se blíží miliardě korun.

Actinet má možnosti skupiny rozšířit o kapacity v kybernetické bezpečnosti. Společnost dodává i do částí kritické infrastruktury. Soustředí se mimo jiné na bezpečnost SCADA systémů, ochranu proti DDoS, DLP a další.

Actinet Informační systémy doposud vlastnili Hanuš Adler, Pavel Brychta, Tereza Vojtová a Pavel Šesták. Všichni měli po 25 procentech.

Actinet Informační systémy měla v roce 2020 tržby 249,5 milionu korun. Zisk po zdanění se dostal k 36 milionům.