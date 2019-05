 »  Švédsko obnoví stíhání zakladatele serveru WikiLeaks

Karel Wolf

Švédové znovu otevřou vyšetřování Juliana Assange, který v zemi čelil později staženému obvinění ze znásilnění. Upozornil na to dnes Assangeův právník.

Švédské úřady původně případ před dvěma lety odložily, nově se však ukazuje, že to bylo pouze z pragmatických důvodů, když neměly k Assangeovi díky jeho azylu na ekvádorské ambasádě v Londýně přístup. To se ale 11. dubna, kdy Ekvádor zrušil své rozhodnutí o poskytnutí azylu, změnilo. Assange aktuálně pobývá v britském vězení, kde absolvuje 50 týdnů dlouhý trest kvůli porušení podmínek kauce britského soudu z roku 2012. „Znovuotevření švédského vyšetřování v případu údajného znásilnění dá Julianu Assangeovi šanci očistit své jméno,“ zareagoval na náhlý obrat švédských úřadů server WikiLeaks.

Vedle Švédska mají o vydání Assange zájem také Spojené státy, které jej stíhají kvůli zveřejňování utajovaných informací na serveru WikiLeaks, kterým potenciálně ohrozil bezpečnost řady amerických obyvatel. Za tento čin mu v USA hrozí mnohaleté vězení. V Británii se v této souvislosti vede poměrně aktivní politická diskuze. Předseda opozice, Jeremy Corbyn, tvrdí, že v USA hrozí zakladateli WikiLeaks trest za jinak správný čin (upozornění na válečná zvěrstva páchaná americkou armádou) a je proti jeho vydání. Stínová labouristická ministryně vnitra, Diane Abbottová, britské premiérce therese Mayové navrhla, aby postupovala podobně jako v roce 2012, kdy měl být do Spojených států vydán hacker Gary McKinnon. Tehdy Mayová ze své pozice ministryně vnitra zablokovala vydání do USA na základě obav o respektování jeho práv. Případ je v mnohém podobný, dokonce i americké instituce, se kterými se dostali oba do křížku, jsou totožné. Mayová se k celému případu vyjádřila pouze v tom smyslu, že nikdo nestojí nad zákonem.

Na stranu Assange se postavil i komisař OSN pro lidská práva, který po jeho zatčení v dubnu vyzval justiční orgány Británie, aby mu zajistily férový proces, což obnáší i jeho nevydání do USA. Britské úřady nyní musejí rozhodnout, která ze žádostí o vydání má přednost, ve hře je také množnost, že švédská žádost je jen záminka a že by byl Assange z Švédska poměrně rychle vydán právě do USA.