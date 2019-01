 »  Švédský mediální gigant MTG chce na valné hromadě rozdělit akcie NENT

Jan Brychta

Někdejší poloviční vlastník televize Prima, švédská mediální společnost Modern Times Group (MTG), se loni v létě rozhodla rozdělit své aktivity do dvou firem. Původní brand MTG zastřešuje aktivity související s e-sporty nebo online hrami. Nově vzniklá Nordic Entertainment Group (NENT) pak převzala všechny aktivity související s televizním a rozhlasovým vysíláním a jeho produkcí.

Výjimkou je bulharská mediální skupina Nova Broadcasting Group, která zůstává v majetku MTG poté, co bulharský úřad pro ochranu hospodářské soutěže nepovolil její prodej investiční skupině PPF miliardáře Petra Kellnera. Cena neuskutečněné transakce se odhadovala na 285 milionů euro a MTG intenzivně shání jiného zájemce.



Autor: Nordic Entertainment Group Vybrané značky z portfolia skupiny NENT.

Na 7. února svolala společnost MTG mimořádnou valnou hromadu, která by měla odhlasovat rozdělení všech akcií společnosti Nordic Entertainment mezi akcionáře MTG. Každá akcie MTG třídy A nebo třídy B by měla svého držitele opravňovat k získání podílu ve firmě NENT na stejné úrovni. Z necelých 68 milionů akcií MTG je více než půl milionu třídy A, a přes 66 milionů je třídy B. Zbylých 666 tisíc akcií je typu C.

Loni v květnu činily dividendy celkem 834 milionů švédských korun, tedy něco přes dvě miliardy korun českých. Na jednu akcii tak vycházelo v přepočtu zhruba třicet korun z 12,5 švédských. Podle aktuálního vyjádření MTG ale společnost v dohledné budoucnosti neočekává výplatu dividend ani zpětný odkup akcií.

Na únorové valné hromadě by měla správní rada rozhodnout o případné emisi akcií třídy B až do výše dvaceti procent nesplacených akcií MTG B, ze kterých chce financovat další možné akvizice, převážně v oblasti počítačových her. Jako přípravu na zmíněnou mimořádnou valnou hromadu dokonce MTG vydalo speciální informační brožuru, ve které vysvětluje strategické i ekonomické cíle nejen MTG, ale i skupiny NENT.