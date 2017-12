 »  Světový internet je o 30 % rychlejší než loni, hlásí provozovatel Speedtestu

David Slížek

Rychlostní index služby Speedtest od firmy Ookla je založen na měřeních, která na ní každý měsíc provedou uživatelé. Ookla je loni začala používat k vydávání Speedtest Global Index, který porovnává zprůměrované měsíční údaje o rychlostech v jednotlivých zemích a vypočítává z nich také průměrnou rychlost připojení pro celý svět.

Těch průměrů (a dalších proměnných – například vezměte v úvahu to, jací uživatelé a v jakých situacích nejspíš Speedtest nejčastěji používají) je sice příliš moc na to, aby se čísla dala pokládat za skutečně objektivní, ale aspoň jistou představu o trendech by s přimhouřením očí dávat mohla.

TIP: Rychlost svého připojení si můžete změřit na speedmetru i u nás na Lupě

Mezi listopadem 2016 a 2017 světový index stoupl o více než 30 %, hlásí Ookla. Současný průměr se podle ní dostal na 20,28 Mb/s u stahování dat na mobilním připojení (meziroční nárůst o 30,1 %) a na 40,11 Mb/s u downloadu na fixním broadbandu (meziročně o 31,6 % více). Průměrná rychlost mobilního uploadu stoupla o 38,9 % na 8,65 Mb/s, u pevného připojení o 25,9 % na 19,96 Mb/s.

Celkem 119 zemí zařazených do měření (kvalifikovaly se nejméně 760 měřeními od unikátních uživatelů na mobilech a 3333 na pevné lince) se nacházelo nad průměrem mobilních rychlostí a 134 naopak pod ním. U pevného připojení bylo nad průměrem 71 zemí a pod ním 185.

Největší meziroční nárůsty na mobilech Ookla k letošnímu listopadu hlásí u Laosu, Vietnamu a Trinidadu a Tobaga, u pevných linek pak nejrychleji rostly Reunion, Guatemala a Ghana. Česká republika je v mobilním indexu na 25. místě (průměrná rychlost downloadu 33,19 Mb/s) a u pevného připojení na 44. příčce (průměr 34,01 Mb/s).