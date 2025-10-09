Lupa.cz  »  Světový unikát. Čeští diváci uvidí záběry z kamer na hokejistech

Světový unikát. Čeští diváci uvidí záběry z kamer na hokejistech

Filip Rožánek
Dnes
Bodycam - kamera na těle hokejisty Autor: Oneplay Sport

Hokejoví fanoušci v Česku se dočkají technologické inovace, která jim nabídne zcela nový pohled na hru. V pátečním extraligovém utkání mezi HC Sparta Praha a HC Dynamo Pardubice bude poprvé v historii světového hokeje v ostrém ligovém zápase nasazena technologie kamer umístěných přímo na těle hráčů. 

Bodycamy budou mít obránci Aaron Irving ze Sparty a Daniel Gazda z Pardubic. Přenos utkání nabídne stanice Oneplay Sport 2 v pátek 10. října od 16:45.

Diváci tak získají unikátní možnost sledovat dění na ledě přímo z perspektivy samotných aktérů. Záběry z těchto ultralehkých kamer zprostředkují bezprostřední atmosféru vhazování, rychlých protiútoků i tvrdých osobních soubojů u mantinelů.

Tento technologický prvek bude integrován jak do standardního televizního přenosu, tak do takzvané multidimenze. Diváci tedy budou moci přepínat mezi tradičním pohledem na zápas a záběry přímo z kamer obou hokejistů.

Podle Marka Kindernaye, výkonného ředitele Oneplay Sport, jde o další krok v inovacích sportovních přenosů, který navazuje na dříve zavedené kamery na helmách rozhodčích. Kombinace obou těchto technologií bude v televizním vysílání použita vůbec poprvé.

Zavedení novinky předcházelo schvalovací řízení ze strany vedení extraligy. Ředitel soutěže Martin Loukota uvedl, že souhlas byl podmíněn garancemi bezpečnosti pro hráče a úspěšným testováním v klubech, aby bylo zajištěno, že technologie nijak neovlivní sportovní výkon.

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

