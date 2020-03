 »  Svou polohu sdílí s Mapy.cz přes 750 tisíc lidí, aplikace začala sbírat i údaje od nakažených

David Slížek

Do dobrovolného sdílení své průběžné polohy se v mobilních aplikacích služby Mapy.cz zapojilo už více než 750 tisíc lidí. Služba to oznámila na Twitteru. Polohová data Mapy sbírají proto, aby mohly v budoucnu na základě dat o nakažených upozorňovat na to, že člověk mohl s infikovaným přijít do kontaktu.

Aby Mapy.cz, které patří firmě Seznam.cz, tato data získaly, začala aplikace od dnešního dne vyzývat lidi s pozitivním testem na nemoc COVID-19, aby se sami dobrovolně do automatického trasování zapojili a vyplnili v aplikací data o svém pohybu.

„Pokud jste onemocněli nemocí COVID-19, a splňujete některé z podmínek pro automatické trasování, budeme schopni automaticky dohledat přinejmenším některé z osob, které se mohly infikovat v důsledku kontaktu s vámi v době vaší nemoci. Těmto lidem pak můžeme doporučit zahájení preventivní karantény nebo kontaktování odborníků,“ popisuje služba.

„Data, která v rámci této stránky zadáváte, s nikým nesdílíme. Nejsou sdílena ani s osobami, které jsou identifikovány v rámci automatického trasování: tyto osoby dostávají pouze upozornění na to, že se setkaly s nemocným, nejsou jim poskytovány žádné informace o jeho identitě, o čase nebo o místě setkání,“ slibuje také firma.

Seznam.cz zároveň ve spolupráci s iniciativou COVID19 CZ zřídil vlastní callcentrum, které bude zadané informace testovaných lidí ověřovat

Infikovaný nemusí uvádět své jméno, ani kontakt, může je ale vyplnit dobrovolně. „Tato data používáme výlučně k ověření vaší anamnézy, a jejich poskytnutí je volitelné. Automatické trasování provádíme i s daty, jejichž poskytovatel zůstává zcela anonymní, přikládáme jim ale o něco nižší váhu,“ stojí na webu.

Společnost Seznam.cz zároveň slibuje, že získaná data po skončení epidemie smaže. Momentálně také pracuje na tom, aby se do trasování mohli zapojit i uživatelé konkurenční služby Google Maps.