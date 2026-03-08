Švýcaři v referendu odmítli škrty ve financování veřejnoprávních médií

Švýcarští voliči dnes v celostátním referendu odmítli iniciativu požadující snížení rozhlasového a televizního poplatku z dosavadních 335 na 200 franků ročně a úplné zrušení poplatků pro firmy. Proti návrhu se podle prvních projekcí vyslovilo 62 procent hlasujících. Výsledky jsou na webu švýcarské vlády.
Iniciativu politicky prosazovala především Švýcarská lidová strana (SVP) a mladí liberálové. Federální vláda i parlamentní většina ji doporučily odmítnout. Přijetí návrhu by fakticky znamenalo snížení rozpočtu Švýcarské rozhlasové a televizní společnosti (SRG SSR) na přibližně 750 milionů franků, tedy méně než polovinu současného objemu. Podle odpůrců iniciativy by to znemožnilo plnění veřejnoprávního mandátu v plném rozsahu.
„Dnešek je rozhodující okamžik pro budoucnost SRG. Velmi nás těší, že nám voliči opět vyjádřili důvěru,“ reagoval na výsledek Jean-Michel Cina, předseda správní rady SRG. Generální ředitelka Susanne Wille k výsledku doplnila: „Toto vyjádření důvěry posiluje náš závazek zůstat blízko lidem, a to jak v jazykových regionech, tak v digitálním prostoru. A budeme pokračovat v transformaci SRG.“
Vláda zároveň trvá na tom, že do roku 2029 poplatek pro domácnosti postupně sníží na 300 franků. Firmy by podle jejího návrhu sice platily dál, ale už od roku 2027 by se tato povinnost týkala jen podniků s ročním obratem přes 1,2 milionu franků (dnes je to půl milionu). Podrobnosti se dočtete v dřívějším článku.
Pro švýcarská veřejnoprávní média jde o druhé vítězství v referendu za necelou dekádu. V březnu 2018 odmítlo 71,6 procenta voličů ještě radikálnější iniciativu No Billag, která požadovala úplné zrušení koncesionářských poplatků.
SRG, která provozuje rozmanitou nabídku rozhlasových stanic a televizních kanálů ve čtyřech úředních jazycích země, prochází od roku 2024 rozsáhlou vnitřní transformací. Současný roční poplatek 335 franků je nejvyšší v Evropě, což byl jeden z argumentů pro jeho snížení. Odpůrci naopak poukazovali na to, že vícejazyčnost Švýcarska výrobu obsahu objektivně prodražuje.