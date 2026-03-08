Lupa.cz  »  Švýcaři v referendu odmítli škrty ve financování veřejnoprávních médií

Švýcaři v referendu odmítli škrty ve financování veřejnoprávních médií

Filip Rožánek
Včera
2 nové názory

Sdílet

Švýcarsko Autor: Depositphotos

Švýcarští voliči dnes v celostátním referendu odmítli iniciativu požadující snížení rozhlasového a televizního poplatku z dosavadních 335 na 200 franků ročně a úplné zrušení poplatků pro firmy. Proti návrhu se podle prvních projekcí vyslovilo 62 procent hlasujících. Výsledky jsou na webu švýcarské vlády.

Iniciativu politicky prosazovala především Švýcarská lidová strana (SVP) a mladí liberálové. Federální vláda i parlamentní většina ji doporučily odmítnout. Přijetí návrhu by fakticky znamenalo snížení rozpočtu Švýcarské rozhlasové a televizní společnosti (SRG SSR) na přibližně 750 milionů franků, tedy méně než polovinu současného objemu. Podle odpůrců iniciativy by to znemožnilo plnění veřejnoprávního mandátu v plném rozsahu.

„Dnešek je rozhodující okamžik pro budoucnost SRG. Velmi nás těší, že nám voliči opět vyjádřili důvěru,“ reagoval na výsledek Jean-Michel Cina, předseda správní rady SRG. Generální ředitelka Susanne Wille k výsledku doplnila: „Toto vyjádření důvěry posiluje náš závazek zůstat blízko lidem, a to jak v jazykových regionech, tak v digitálním prostoru. A budeme pokračovat v transformaci SRG.“

Vláda zároveň trvá na tom, že do roku 2029 poplatek pro domácnosti postupně sníží na 300 franků. Firmy by podle jejího návrhu sice platily dál, ale už od roku 2027 by se tato povinnost týkala jen podniků s ročním obratem přes 1,2 milionu franků (dnes je to půl milionu). Podrobnosti se dočtete v dřívějším článku

Pro švýcarská veřejnoprávní média jde o druhé vítězství v referendu za necelou dekádu. V březnu 2018 odmítlo 71,6 procenta voličů ještě radikálnější iniciativu No Billag, která požadovala úplné zrušení koncesionářských poplatků.

SRG, která provozuje rozmanitou nabídku rozhlasových stanic a televizních kanálů ve čtyřech úředních jazycích země, prochází od roku 2024 rozsáhlou vnitřní transformací. Současný roční poplatek 335 franků je nejvyšší v Evropě, což byl jeden z argumentů pro jeho snížení. Odpůrci naopak poukazovali na to, že vícejazyčnost Švýcarska výrobu obsahu objektivně prodražuje.

Seriál: Financování médií veřejné služby
Přečtěte si všechny díly seriálu Financování médií veřejné služby nebo sledujte jeho RSS
Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

AI jako soudce – zákon na prvním místě

Z evropského koláče chytrých telefonů ukusují Apple a Honor

Benefity z pohledu pracovněprávního a daňového

Připravit, pozor, teď! Spouštíme Channeltrends Awards 2025

EET není český výmysl. Zjistěte, kde za účtenku můžete vyhrát auto

V Evropě roste zájem o alternativu k Microsoftu, říká Petra Novotná

V čem se EET 2.0 liší od EET 1.0? Přinášíme velké srovnání

AMD přichází se značkou Ryzen AI do segmentu stolních počítačů

Standardizace sítí 6G se soustředí na 6GHz pásmo a možnosti sdílení

Stát se za data retention omluvil, ale údaje sbírá dál

Statistiky o ransomware, které jste asi neznali nebo si neuvědomili

Nedostatek vitaminu D se projeví únavou i špatnou náladou

Český SAP posilují Štěpánka Ryšavá a Štěpán Kroupa

Daňové slevy: Poradíme, čím si můžete snížit daň z příjmů

Americká televize Newsmax se chystá do Česka

Kdo se bude moct vyhnout EET a co bude muset splnit?

Nový model OpenAI kóduje 15krát rychleji než jeho předchůdce

Zmatky u superdávky: přerušeno, zpracovává se a kdy dokládat

Ve špičkových restauracích se dá díky festivalu najíst za půlku

Před otevřením baru přišel lockdown, teď prodává znalosti

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).