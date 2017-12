 »  Syndikát novinářů vypsal soutěž na nový web, má fungovat na otevřeném systému

David Slížek

Syndikát novinářů (SNČR) chce nový web. Není se čemu divit – současný web stojí na službě Webnode, která slibuje vytvoření webových stránek za 5 minut přímo v prohlížeči. Výsledek tomu odpovídá.

Nový web má podle výzvy SNČR běžet na otevřeném administračním systému (Wordpress, Joomla, Drupal a podobně) a má spojit obsah ze současného webu syndikátu a z obsahového magazínu Mediažurnál.

„Přivítáme radu, jak co uspořádat, aby návštěvník měl na webu snadnou orientaci. A pak to od vás budeme chtít postavit,“ píše SNČR v informacích o své soutěži. Nabídky je možné posílat do 4. ledna 2018, se spuštěním nového webu syndikát počítá k 1. červnu.

Současná podoba webu: