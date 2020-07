T-Mobile celý den řeší velký výpadek interních systémů, nejedou aplikace ani web

Operátor T-Mobile od rána řeší velký výpadek svých systémů. Nefunguje web, mobilní zákaznická aplikace Můj T-Mobile ani zákaznická linka. Používat síť mohou zákazjníci bez potíží.



Autor: screenshot – Lupa.cz Oznámení na nedostupném webu operátora

„Neradi zkoušíme vaši trpělivost, ale zrovna teď naše interní systémy nefungují, jak mají. Proto vás kolegové na Zákaznickém centru a prodejnách v tuhle chvíli bohužel nemůžou obsloužit. Potíže se týkají i naší samoobsluhy Můj T-Mobile, mobilní aplikace, webových stránek i samotného volání na zákaznickou linku,“ informoval operátor na sociálních sítích.

„Pracujeme na tom, aby to bylo co nejdříve v pořádku. Systémy by měly být zase funkční v odpoledních hodinách. Naše ostatní služby běží bez problémů. Moc se všem omlouváme za komplikace. Hned, jak budeme mít dobré zprávy, dáme vám sem vědět,“ dodal.

Podle informací agentury ČTK za problémy stojí pád diskového pole na serverech operátora.