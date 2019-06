 »  T-Mobile dá svým zákazníkům na léto neomezená data zdarma

David Slížek

[AKTUALIZOVÁNO 11:30 – doplněny detaily o vztahu akční nabídky ke koupeným datovým balíčkům]

Místo datového jara přišly datové letní prázdniny. Operátor T-Mobile oznámil, že od 20. června svým zákazníkům umožní zapnout speciální doplňkový balíček, který jim dá na 30 dnů neomezená data zdarma.

Balíček nazvaný „Neomezená data na léto“ si musí zájemci aktivovat v aplikaci Můj T-Mobile. Po jeho vypršení si jej pak mohou aktivovat znovu, a to až do 31. srpna do půlnoci, kdy celá akce končí.

Neomezená data mají být opravdu zdarma a bez háčků – operátor k balíčku nechystá žádný FUP ani rychlostní omezení, potvrdila na dotaz Lupy mluvčí operátora Martina Kemrová.

Jedinou podmínkou je, aby zákazník měl od T-Mobilu nějaký datový balíček aktivovaný. Když si k němu poté aktivuje i neomezenou nabídku, dostane 30 dnů neomezených dat bez ohledu na to, jaký standardní balíček má koupený a kolik dat z něj má vyčerpáno.

„Nabídka platí pro všechny rezidentní zákazníky s hlasovým tarifem, kteří mají k dispozici určitý datový limit, tak i předplacenou hlasovou kartou Twist s aktivním datovým měsíčním nebo ročním balíčkem. Twist zákazníci si některý z měsíčních datových balíčků nebo roční balíček mohou aktivovat také jednoduše přímo v aplikaci,“ upřesňuje T-Mobile.

Neomezená data mohou zákazníci čerpat i v roamingu v rámci Evropské unie. „Nabídku mohou využít i firemní zákazníci, a to ti, kteří nepožívají výhod plynoucích z rámcové smlouvy nebo smlouvy pro významného zákazníka,“ doplňuje operátor.

Detaily ohledně letní nabídky budou od 20. června dostupné na webu akce. Na dotaz Lupy, zda na letní akci operátor na podzim nenaváže například placeným balíčkem s neomezenými daty, mluvčí reagovala slovy: „Na podzim se určitě něco stane, ale až na podzim.“

Na tento týden chystá oznámení novinek také konkurenční Vodafone. Zda se také budou týkat změn v datových přídělech, zatím není jasné.