T-Mobile díky dotacím pokryl několik venkovských lokalit signálem. Často jsou ale proti občané

Jan Sedlák
Dnes
T-Mobile - budova - Roztyly Autor: T-Mobile

Mobilní operátoři pokračují v dotovaném pokrývání takzvaných bílých míst. Jde o lokality, kde není dostupný kvalitní signál, protože se to v běžných tržních podmínkách ekonomicky nevyplatí. Operátoři na to čerpají evropské dotace z Národního plánu obnovy rozdělované skrze ministerstvo průmyslu a obchodu.

T-Mobile oznámil, že díky veřejné podpoře pokryje 5G sítí deset lokalit napříč zemí. Jde o vybudování pasivní infrastruktury základnových stanic, což umožní následné pokrytí 5G signálem zejména v investičně náročných lokalitách na venkově.

“Aktuálně má T-Mobile v rámci tohoto projektu připravené tři lokality z celkových deseti. Po Sudicích na Vysočině a Borku v Karlovarském kraji spouští pokrytí v královéhradeckém Vidoni. Tamní realizace potvrzuje, že i složité projekty v odlehlejších místech mohou vzniknout díky konstruktivní spolupráci všech zapojených stran. Realizaci zde předcházela intenzivní debata přímo se zástupci obce o potřebě lepšího pokrytí, která nakonec vyústila v úspěšné dokončení projektu a zajištění infrastruktury pro moderní hlasové a datové služby,” informoval operátor.

Právní expert T-Mobilu Martin Adam doplnil, že pomáhá také legislativní změny navržená poslancem Jiří Havránkem. “Ta odbourala zbytečnou administrativu spojenou s povolováním staveb, a proto se nám podařilo, oproti standardní době výstavby tří až čtyř let, postavit vysílače již za rok a půl,” popsal Adam.

T-Mobile zároveň dodal, že nadále naráží na tradiční efekt NIMBY, kdy rezidenti nechtějí mít nevzhlednou infrastrukturu v dohledu, takže výstavbu blokují.

Výstavba 5G infrastruktury si někdy žádá léta trvající provizoria, jako třeba toto:

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Nejnovější články

Schneider Electric v ČR a SR nově vede Darko Lopotar

Start JMHZ: ztracená data, chyby a infolinky na zhroucení

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Jednotné měsíční hlášení se týká i jednatelů společností

Češi zbožňují digitální platby, v obchodech je využívá 85 % lidí

EU si posvítila na AI, chce speciální označení pro obsah

ASUS v Česku odhalil ExpertBook Ultra pro ty nejnáročnější

Česko spustilo kvantovou síť, kterou nelze odposlouchávat

Jaké dopady by měly rychlé škrty v ČT a rozhlase?

VZP pozve na screening přes mobil. Umožní i online objednání

OnlyOffice k Euro-Office: musíte použít naše loga, ale nesmíte

Apple pohořel v žebříčku opravitelnosti

V digitálních dovednostech jsou Češi nad průměrem EU

ČMIS reaguje na hlad po AI, rozšiřuje kapacitu datacenter

Google bude tvrdě postupovat proti zneužívání tlačítka Zpět

Město chtělo vyšší daň pro brownfieldy, zdanilo však i školku

Jak dostat z bytu problémové nájemníky snadno a rychle

Budoucnost bez dobíjení, Američané vyvíjejí jaderné baterie

AI prompty na jedno kliknutí, Google do Chromu zavádí Skills

Počet obětí ransomwaru v Česku astronomicky roste

