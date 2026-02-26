Lupa.cz  »  T-Mobile loni navýšil provozní zisk na 13,5 miliardy, rostly mu tržby a přibyli i zákazníci

T-Mobile loni navýšil provozní zisk na 13,5 miliardy, rostly mu tržby a přibyli i zákazníci

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

T-Mobile - budova - Roztyly Autor: T-Mobile

T-Mobile v Česku v roce 2025 zvýšil provozní zisk před úroky a zdaněním EBITDA meziročně o 6,4 % na 13,542 miliardy korun. Růst zaznamenal i v dalších ukazatelích – celkový počet zákazníků se zvýšil o 2,1 % na 6,643 milionu, tržby stouply o 2,5 % na 31,858 miliardy korun a spotřeba dat v mobilní síti vzrostla o více než 20 %, uvádí firma.

Počet tarifních zákazníků bez M2M (machine-to-machine) dosáhl 4,135 milionu, počet M2M SIM karet pak činil 791 tisíc. Segment předplacených karet zastavil pokles a zůstal na 1,72 milionu uživatelů. Magenta TV má aktuálně 325 tisíc uživatelů a věrnostní Magenta Moments podle firmy ke konci roku používalo 1,785 milionu lidí.

Operátor uvedl, že v Česku investoval do mobilní sítě a infrastruktury 4,2 miliardy korun, celkové investice včetně nesíťových částí pak měly dosáhnout 5,9 miliardy korun. Pokrytí populace mobilní 5G sítí na konci roku činilo 98,39 %. „Věříme, že se stavební zákon rozhýbe a pokrývání 5G signálem i domácností vysokorychlostním internetem co nejdříve zrychlí,“ uvedla generální ředitelka T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom Melinda Szabó. Pevné optické připojení bylo dostupné pro 1,36 milionu domácností.

Firma loni mimo jiné nabídla zákazníkům telefon a tablet se zabudovanou AI a díky své 5G zajišťuje síť pro rozvoz jídla autonomními roboty v jihlavské nemocnici. Operátor si polepšil proti vývoji z roku 2024, kdy počet zákazníků mírně klesl o 0,2 % na 6,51 milionu a počet uživatelů předplacených služeb se snížil o 7,8 % na 1,716 milionu.

T-Mobile v ČR spustil jednoduchý přenos eSIM, zatím jen pro zařízení s jedním operačním systémem Přečtěte si také:

T-Mobile v ČR spustil jednoduchý přenos eSIM, zatím jen pro zařízení s jedním operačním systémem

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Příspěvek na produkty spoření na stáří a daň z příjmů

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

Začínající podnikatel: Základní pojmy z účetnictví

Irsko se po pauze znovu otevírá pro výstavbu datových center

Daňové přiznání 2026: Termíny, novinky a změny

JMHZ a změny v daních z příjmů v roce 2026 a 2027

Deset kroků pro maximální zabezpečení Google účtu

Sailfish OS na Sony Xperia 10 III: seznámení a instalace

Navazující a souběžná zaměstnání pro účely JMHZ

Plánované změny v penzích: Zjistili jsme další podrobnosti

V USA povolili terapii Optune i pro léčbu rakoviny slinivky

Domén s koncovkou .CZ přibývá, většina je podepsaných

EET není český výmysl. Zjistěte, kde za účtenku můžete vyhrát auto

AI prolomila celou firemní infrastrukturu za 21 hodin

Stát dá svobodu důchodcům, které držel ve III. pilíři

AI se snaží promlouvat i do stavebnictví

V čem se EET 2.0 liší od EET 1.0? Přinášíme velké srovnání

Kdo se bude moct vyhnout EET a co bude muset splnit?

Statistiky o ransomware, které jste asi neznali nebo si neuvědomili

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).