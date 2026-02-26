T-Mobile loni navýšil provozní zisk na 13,5 miliardy, rostly mu tržby a přibyli i zákazníci

T-Mobile v Česku v roce 2025 zvýšil provozní zisk před úroky a zdaněním EBITDA meziročně o 6,4 % na 13,542 miliardy korun. Růst zaznamenal i v dalších ukazatelích – celkový počet zákazníků se zvýšil o 2,1 % na 6,643 milionu, tržby stouply o 2,5 % na 31,858 miliardy korun a spotřeba dat v mobilní síti vzrostla o více než 20 %, uvádí firma.
Počet tarifních zákazníků bez M2M (machine-to-machine) dosáhl 4,135 milionu, počet M2M SIM karet pak činil 791 tisíc. Segment předplacených karet zastavil pokles a zůstal na 1,72 milionu uživatelů. Magenta TV má aktuálně 325 tisíc uživatelů a věrnostní Magenta Moments podle firmy ke konci roku používalo 1,785 milionu lidí.
Operátor uvedl, že v Česku investoval do mobilní sítě a infrastruktury 4,2 miliardy korun, celkové investice včetně nesíťových částí pak měly dosáhnout 5,9 miliardy korun. Pokrytí populace mobilní 5G sítí na konci roku činilo 98,39 %. „Věříme, že se stavební zákon rozhýbe a pokrývání 5G signálem i domácností vysokorychlostním internetem co nejdříve zrychlí,“ uvedla generální ředitelka T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom Melinda Szabó. Pevné optické připojení bylo dostupné pro 1,36 milionu domácností.
Firma loni mimo jiné nabídla zákazníkům telefon a tablet se zabudovanou AI a díky své 5G zajišťuje síť pro rozvoz jídla autonomními roboty v jihlavské nemocnici. Operátor si polepšil proti vývoji z roku 2024, kdy počet zákazníků mírně klesl o 0,2 % na 6,51 milionu a počet uživatelů předplacených služeb se snížil o 7,8 % na 1,716 milionu.