T-Mobile nabídne živé překlady během hovorů. Na hlasovém AI asistentovi pracují i Češi

Deutsche Telekom (DT), majitel českého T-Mobilu, na veletrhu Mobile World Congress 2026 v Barceloně jako první operátor na světě představil hlasového AI asistenta zabudovaného přímo do mobilní sítě. Zákazníci tak pro komunikaci s botem nemusí mít nainstalovanou aplikaci a digitální personu mohou povolat během probíhajícího hovoru. Na funkci Magenta AI Call Assistant se podílí i Češi, kteří v DT tvoří důležitou součást výzkumné sekce T-Labs.
DT svého asistenta aktuálně testuje. Vyvolat ho lze pomocí zadání kódu na klávesnici během hovoru, případně po vyslovení fráze “Hey Magenta”. Testovací verze dokázala najít základní informace a podobně. Operátor počítá s tím, že nabídne živý překlad během hovorů, tvorbu poznámek, detekci podvodů, identifikaci volajícího, shrnutí hovorů, vytváření schůzek či rezervací a tak dále.
Jakub Heřmánek, který na asistentovi pracuje v centrále DT v Bonnu, pro Lupu uvedl, že operátor neposlouchá hovory. “Hey Magenta” funguje jako hash, takže ke spuštění AI dojde až na tomto základu. Uživatel také v rámci smlouvy s operátorem bude muset schválit podmínky, stejně jako například protistrana během hovorů.
DT funkci komerčně spustí ještě letos, začne v Německu. Podporovat chce 50 jazyků včetně češtiny, u nás ale termín ještě nebyl stanoven, nejspíše se tak ale stane v roce 2027. Obchodní model ještě nebyl vymyšlen, tedy ani cena.
Deutsche Telekom na technologii spolupracuje s polsko-britskou firmou ElevenLabs známou vývojem jazykových AI modelů. Do procesu jsou zapojeny také modely od OpenAI. Heřmánek uvedl, že DT tyto modely provozuje izolovaně, aby garantoval bezpečnost a soukromí a splňovat veškerou regulaci. Právě ta je dle jeho slov jednou z hlavních překážek pro rychlejší nasazení. Systém aktuálně používá technologii VoLTE.
Člen představenstva DT Abdu Mudesir věří, že hlas pro přirozeným uživatelským rozhraním pro AI. Doplnil, že AI umožní jakýsi comeback hlasovým hovorům, které byly trochu zastíněny datovým provozem.