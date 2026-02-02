Lupa.cz  »  T-Mobile nabízí v únoru balíček HBO zdarma. Láká na olympiádu i valentýnské filmy

Zákazníci televizní služby Magenta TV mohou využít speciální promo akci, v rámci které získají přístup k placeným kanálům HBO a streamovací platformě HBO Max na jeden měsíc zdarma. 

Nabídka, která standardně stojí 249 korun měsíčně, je časově omezena a cílí především na diváky blížících se Zimních olympijských her v Miláně a Cortině 2026. Právě platforma HBO Max totiž zprostředkuje kompletní přenosy z tohoto vrcholného sportovního klání.

Bezplatný balíček HBO Základ si mohou aktivovat noví i stávající předplatitelé s tarify S Plus a vyššími, s výjimkou nejvyššího tarifu XL Plus, který už tyto programy obsahuje v základní ceně. 

Aktivace probíhá výhradně prostřednictvím mobilní aplikace Můj T-Mobile v sekci Televize a je dostupná do 28. února. Uživatelé by si však měli pohlídat termín ukončení bezplatného období. Po uplynutí 30 dnů od aktivace totiž služba automaticky přechází do standardního placeného režimu podle platného ceníku operátora.

Kdo dává před olympijským vysíláním přednost filmům a seriálům, může se podívat třeba na snímek Jedna bitva za druhou nebo seriálový titul Urgent. 

Vedle prémiového obsahu HBO operátor dočasně rozšiřuje nabídku o speciální Valentýnské kino. Tento výběr bude dostupný od 9. do 28. února na 19. pozici v elektronickém programovém průvodci. Stanice bude fungovat na principu videotéky s předem sestaveným playlistem romantických filmů a komedií, jako jsou například české snímky Nikdy neříkej nikdy a Líbáš jako bůh nebo zahraniční tituly Ona a S láskou Rosie. Obsah tohoto kanálu bude divákům k dispozici bez reklamních bloků.

