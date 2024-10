T-Mobile odhalil, kdy přestane v televizní službě nabízet Voyo

Autor: T-Mobile

Operátor T-Mobile převede v listopadu své televizní a internetové zákazníky na nové paušály. Součástí dříve oznámených změn bude také ukončení přístupu ke službě Voyo. V nových tarifech pojmenovaných Magenta TV Plus už nebude ani bezplatný výběr Voyo Start, ani plná verze Voyo.





„Balíčky Voyo od T‑Mobile můžete využívat až do 18. 11. 2024. K tomuto datu končí balíček Voyo Start. Budete-li mít v tento den ještě aktivní službu Voyo plná verze, bude vám po tomto datu ještě dobíhat zbytek vašeho předplaceného období,“ informoval operátor své zákazníky na stránkách, kde popisuje nadcházející změny.

Počínaje tarifem XS Plus budou mít zákazníci k dispozici stanici DVTV Extra HD. Od tarifu S Plus získají stanici BBC Earth HD a přístup do základní Videotéky. Všichni klienti, kteří budou mít alespoň tarif M Plus, uvidí stanice Nova Sport 5, Nova Sport 6 a dostanou přístup k Videotéce Premium.

Základní Videotéka obsahuje více než 4000 titulů různých žánrů, od českých filmů po fitness videa. Obsah dodávají distributoři jako National Geographic, Love Nature, Disney, Bontonfilm a další.

Videotéka Premium obsahuje vše, co základní Videotéka, a k tomu stovky dalších „prémiových pořadů z řad filmů, dokumentů, dramat, koncertů nebo třeba i krimi“.

Přístup do Videotéky operátor aktivuje automaticky v průběhu listopadu. Zákazníci však mohou aktivaci urychlit v aplikaci Můj T‑Mobile. Po 4. listopadu 2024 ji najdou u svého nového televizního tarifu v sekci Balíčky/Extra volby/Opakované.

Pro satelitní zákazníky je důležité, že není možné sledování Videotéky přímo přes CA modul nebo satelitní set‑top box, který je k tarifům Magenta TV Sat. Tito klienti musí použít aplikaci Magenta TV v chytrých televizorech, telefonech nebo tabletech s operačním systémem Android nebo iOS, případně se dívat prostřednictvím webového prohlížeče.

Nové tarify začnou platit 4. listopadu, podrobnosti ohledně nových cen a jejich zohlednění ve vyúčtování dostávají zákazníci e-mailem anebo jako součást samotného vyúčtování. Novým cenám jsme se věnovali také v tomto článku.