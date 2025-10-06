Lupa.cz  »  T-Mobile přichází se smartphonem T Phone 3 Pro s AI funkcemi

T-Mobile přichází se smartphonem T Phone 3 Pro s AI funkcemi

David Slížek
Dnes
Smartphony - T-Mobile - T Phone 3 Pro Autor: T-Mobile

Český T-Mobile rozšiřuje nabídku smartphonů podávaných pod svým logem o nový výkonnější model. T Phone 3 Pro je vylepšenou verzí mobilu T Phone 3, který firma prodává od poloviny letošního srpna.

Podobně jako jeho předchůdce je nový telefon vybaven AI asistentem Perplexity, který může uživatel vyvolat stisknutím tlačítka Magenta AI. Do vybavení smartphonu patří i software Picsart, který je určený k AI optimalizaci fotografií. V telefonu je naistalovaný systém Android 15.

T Phone 3 Pro podle operátora běží na čipsetu Snapdragon 6 třetí generace a má 8 GB RAM a úložiště o velikosti 256 GB, rozšiřitelné microSD kartou až do velikosti 2 TB. Nižší model T Phone 3 má 6 GB RAM a 128 GB úložiště.

Smartphony - T-Mobile - T Phone 3 Pro - specifikace

Technické specifikace modelu T Phone 3 Pro

Autor: T-Mobile

Full HD+ AMOLED displej má úhlopíčku 6,8 palců (nižší model 6,6 palců) a obnovovací frekvenci 120 Hz. Hlavní fotoaparát zvládá rozlišení 50 Mpx a přední kamera 32Mpx (u nižšího modelu má přední fotoaparát 13 Mpx). Baterie má kapacitu 5000 mAh a podporuje bezdrátové nabíjení.

T-Mobile začne nový telefon prodávat v Česku a dalších devíti zemích od 14. října. V základu bude stát 6 199 Kč, pokud si jej zákazník pořídí s tarifem Next neomezeně 4XL (stojí 1385 Kč měsíčně a zahrnuje neomezená mobilní data), dostane smartphone za 1 Kč.

Operace kýly s asistencí přes 5G síť. V Brně testují telechirurgii, je prý lepší než roboti Přečtěte si také:

Operace kýly s asistencí přes 5G síť. V Brně testují telechirurgii, je prý lepší než roboti

David Slížek

David Slížek

