T-Mobile rozšiřuje spolupráci s Canal+, zařadí nové stanice

Společnost T-Mobile od 5. září rozšíří programovou nabídku své televizní služby Magenta TV. Zákazníci s tarify Magenta TV M Plus a vyššími nově získají přístup ke stanicím Canal+ Sport 2 a 3. Na nich mohou sledovat živé přenosy ze všech turnajů ženského tenisového okruhu WTA.
Stanice jsou v HD rozlišení, s českým komentářem a zpětným sledováním až po dobu sedmi dnů. Přenosy doplňují exkluzivní rozhovory, informace ze zákulisí a analýzy expertů.
Nabídka sportovních programů Canal+ tedy nyní bude v Magenta TV kompletní. Kromě sportu mohou zákazníci sledovat filmový kanál Canal+ Action s dabovanými akčními snímky.
Stejně jako v minulých letech si mohou klienti Magenta TV kromě tenisu vychutnat také všech 380 zápasů anglické Premier League rozložených do 38 kol. Přenosy vyvrcholí závěrečnými ligovými utkáními 24. května 2026.
„Prodloužení a rozšíření spolupráce s T-Mobile Czech Republic a.s. nás nesmírně těší. Přenosy z podniků WTA doplněné studiovým vysíláním přímo z turnajů jsou divácky atraktivní a díky našemu partnerství teď osloví ještě širší publikum. Co se týče Premier League, věříme, že diváci ocení další vylepšení, která v průběhu nové sezóny představíme,“ dodal Ladislav Řeháček, který v Canal+ odpovídá za český a slovenský trh.