Lupa.cz  »  T-Mobile rozšiřuje spolupráci s Canal+, zařadí nové stanice

T-Mobile rozšiřuje spolupráci s Canal+, zařadí nové stanice

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Tenistka - ilustrační foto Autor: Filip Rožánek, Internet Info s použitím ChatGPT

Společnost T-Mobile od 5. září rozšíří programovou nabídku své televizní služby Magenta TV. Zákazníci s tarify Magenta TV M Plus a vyššími nově získají přístup ke stanicím Canal+ Sport 2 a 3. Na nich mohou sledovat živé přenosy ze všech turnajů ženského tenisového okruhu WTA.

Stanice jsou v HD rozlišení, s českým komentářem a zpětným sledováním až po dobu sedmi dnů. Přenosy doplňují exkluzivní rozhovory, informace ze zákulisí a analýzy expertů. 

Nabídka sportovních programů Canal+ tedy nyní bude v Magenta TV kompletní. Kromě sportu mohou zákazníci sledovat filmový kanál Canal+ Action s dabovanými akčními snímky.

Stejně jako v minulých letech si mohou klienti Magenta TV kromě tenisu vychutnat také všech 380 zápasů anglické Premier League rozložených do 38 kol. Přenosy vyvrcholí závěrečnými ligovými utkáními 24. května 2026. 

„Prodloužení a rozšíření spolupráce s T-Mobile Czech Republic a.s. nás nesmírně těší. Přenosy z podniků WTA doplněné studiovým vysíláním přímo z turnajů jsou divácky atraktivní a díky našemu partnerství teď osloví ještě širší publikum. Co se týče Premier League, věříme, že diváci ocení další vylepšení, která v průběhu nové sezóny představíme,“ dodal Ladislav Řeháček, který v Canal+ odpovídá za český a slovenský trh.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Posloucháte pravidelně nějaký podcast?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Spoření v září: Kam bezpečně s penězi? Přehled nabídek

Vlasy řídnou kvůli hormonům, barvení i gumičkám

Některým lidem rada, ať méně jedí a více se hýbou, nemůže fungovat

Jaký byl loňský kyberrok pohledem NÚKIBu?

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Které banky zvýhodňují hypotéky na nízkoenergetické domy?

Komu bude zaměstnavatel povinně přispívat na penzi?

Microsoft sílu nových AI modelů MAI-Voice-1 a MAI-1 Preview

Úniky dat v roce 2025: výrazný pokles, přesto miliony účtů

Eset odhalil první ransomware poháněný umělou inteligencí

V českých počítačích dál řádí zákeřný infostealer Formbook

Spotřeba energie pro AI se rapidně snižuje

Tyhle dýně se mohou jíst i syrové, je v nich více vitamínů

Vyznáte se v jedovatých houbách a poznáte je podle fotek?

Granko, Kofila, lentilky a další. Tak kdysi vypadaly oblíbené sladkosti

Návrat do práce po rodičovské: O čem musíte vědět?

Lednička potřebuje servis? Řekne si o něj česky

Ledová káva z plechovky propadla: moc tuku a cukru, málo kafe

Od hobby ke stovkám zákazníků: Jak se z včelaření stalo podnikání

Zlaté české ručičky: Tito podnikatelé umí víc než jen tvořit

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).