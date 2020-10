T-Mobile spustí 1. listopadu komerční 5G síť, pokryje část Prahy a Brna

I třetí ze síťových mobilních operátorů oznámil spuštění komerční 5G sítě. T-Mobile ji do provozu uvede od 1. listopadu v Praze a v Brně.

„Na začátku listopadu se o provoz 5G sítě postará 180 vysílačů. Jejich počet vzroste do konce roku na 335 základnových stanic. Zákazníci budou moci 5G připojení využívat od 1. listopadu také v sedmi stanicích pražského metra na trase C, Roztyly, Chodov, Háje, Kačerov, Budějovická, Pankrác a Pražského povstání,“ popisuje operátor v tiskové zprávě.

Do konce roku se má pokrytí 5G rozšířit na čtvrtinu populace Prahy a Brna a na 35 stanic metra.



Autor: T-Mobile Mapa očekávaného pokrytí v Praze a Brně signálem 5G k datu 1. listopadu a ke konci roku

5G síť má být podle T-Mobilu dostupná pro všechny zákazníky operátora, kteří „… disponují zařízením s podporou 5G a SIM kartou podporující LTE.“ Za 5G zatím nebudou platit žádné dodatečné poplatky nad rámec svého tarifu, potvrdil Lupě T-Mobile.

Stejně jako u O2 a Vodafonu půjde zatím o tzv. Non-Standalone (NSA) variantu 5G. Síť T-Mobilu poběží na kmitočtech využívaných v současnosti pro 3G a LTE „… s dynamickým sdílením spektra mezi LTE a 5G, na frekvenci 2100MHz s šířkou pásma 15MHz a frekvenci 1800MHz s šířkou pásma 20MHz.“

Konkurenční O2 spustil svou 5G síť začátkem července v části Prahy a Kolína, Vodafone jej následoval na začátku října v pěti městech a části pražského metra.

Spuštění plnohodnotné 5G sítě se očekává až poté, co Český telekomunikační úřad (ČTÚ) přidělí kmitočty v pásmu 700 a 3500 MHz. Do aukce se přihlásilo celkem sedm uchazečů, jejich jména ale ČTÚ zatím nezveřejnil – viz ČTÚ nechce zveřejnit, kdo se uchází o 5G kmitočty. Zákon si přitom vykládá po svém.