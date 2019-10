 »  T-Mobile TV si platí už 122 tisíc lidí, nové chce lákat i díky vypínání DVB-T

Filip Rožánek

Nadcházející vypínání zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T chce k nalákání nových klientů využít také mobilní operátor T-Mobile. Dnes jeho službu T-Mobile TV využívá 122 tisíc zákazníků.

Důvodem, proč nepřecházet na DVB-T2, ale dát přednost placené nabídce, má být exkluzivní sportovní obsah, počet kanálů včetně prémiových nebo 4K televizor Philips 55PUS7304 za zvýhodněnou cenu. Zájemci, kteří si objednají televizi od T-Mobile nebo prodlouží smlouvu na 24 měsíců, přičemž budou mít tarif S nebo vyšší, budou mít nárok na přijímač za 11 501 Kč s DPH. Výrobce doporučuje cenu 19 990 Kč s DPH.

Stávající uživatelé jakékoliv televizní služby od T-Mobile získají ke všem tarifům od 15. listopadu balíček HBO základ na dva měsíce zdarma. Standardně je za 249 Kč měsíčně a zahrnuje HBO HD, HBO 2 HD a HBO 3 HD plus bezplatný přístup do aplikace HBO GO. Každý zákazník si může sám zapnout balíček HBO základ v mobilní nebo webové aplikaci Můj T-Mobile v období od 15. listopadu do 31. prosince 2019. Dva měsíce zdarma začínají běžet od aktivace balíčku.

Ve všech televizních tarifech bude od 15. listopadu prémiový obsah zdarma. Až do 10. ledna tedy budou dostupné dokumenty BBC Earth a evropský fotbal na Premier Sport HD, DIGI Sport 1 HD a DIGI Sport 2 HD. Do všech televizních tarifů přidá T-Mobile ve stejném období alespoň jeden televizní kanál navíc.

Pro využívání T-Mobile TV je nutné buď rychlé internetové připojení, nebo satelitní komplet.