T-Mobile v ČR spustil jednoduchý přenos eSIM, zatím jen pro zařízení s jedním operačním systémem

Český T-Mobile pro své zákazníky spustil službu pro jednoduchý přenos elektronické SIM karty (eSIM) ze zařízení na zařízení. Funkci pojmenoval eSIM transfer a je určena například pro snadnější migraci na nový telefon.
Novinka je zatím bohužel dostupná pouze pro vybraná zařízení s operačním systémem Android, iOS a iPadOS se dočkají někdy později. Android musí mít verzi 15 a výše a telefony, mezi nimiž dojde k převodu, musí transfer podporovat. Nově uvedené telefony mají dostat podporu od začátku.
“Tento přenos vynechává dříve nezbytné generování aktivačního QR kódu na prodejně či v zákaznické zóně aplikace Můj T-Mobile. Telefonní číslo i aktivní tarif zůstávají přenosem eSIM zachované. Lze ho spustit v cílovém telefonu v sekci Nastavení. Zákazníci mohou z původního telefonu přenést i fyzickou SIM kartu, která se do druhého (cílového) telefonu vždy převede jako eSIM. Transfer lze uskutečnit také během úvodního nastavení telefonu při jeho první aktivaci. Aby byl přenos úspěšný, musí být zařízení u sebe a připojená k internetu (ideálně Wi-Fi síti). Zdrojový telefon musí mít aktivní bezpečnostní prvek v podobě zámku displeje. Potvrzení o úspěšném transferu eSIM obdrží zákazník formou notifikace,” shrnul operátor.
Elektronickou eSIM aktuálně používají tři procenta zákazníků T-Mobilu, počty neustále rostou. Detaily o eSIM u T-Mobilu jsou zde.