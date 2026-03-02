Lupa.cz  »  T-Mobile v Evropě připojí chytré telefony ke Starlinku rychlostí až 150 megabitů, asi se dočká i ČR

Jan Sedlák
Dnes
1 nový názor

T-Mobile a Elon Musk ze Starlinku Autor: T-Mobile USA

Mobilní operátor Deutsche Telekom (DT), který vlastní i českou společnost T-Mobile, plánuje v Evropě spustil připojení mobilních telefonů k satelitní síti Starlink. Jde o takzvané služby direct-to-device či satellite-to-mobile. Tento způsob rychlého přenosu dat má sloužit jako doplnění k tradiční mobilní síti, konkrétně v místech, kde není dostupné pokrytí. Pokud nebude mobilní signál k dispozici, dojde k automatickému napojení na satelit.

Deutsche Telekom a Starlink oznámily budoucí službu na veletrhu Mobile World Congress 2026 v Barceloně. Viceprezidentka Starlinku pro obchod Stephanie Bednarek během tiskové konference uvedla, že expanze firmy v Evropě má aktuálně vysokou prioritu.

Na novinku si ještě bude nutné počkat. Deutsche Telekom bude využívat druhou generaci Starlink direct-to-cell, která má přinést parametry podobné 5G sítím (rychlost by mohla být asi 150 Mb/s na uživatele) a která bude dostupná někdy během příštího roku.

Samotný operátor pak počítá s nasazením v roce 2028, a to na několika evropských trzích. Česko by se také mělo dočkat, termín ale nebyl specifikován.

DT a Starlink jsou zatím na začátku. Vyřešit se například bude muset podpora koncových zařízení, tedy samotných chytrých telefonů.

Starlink direct-to-cell druhé generace má pracovat se spektrem označovaným jako Mobile Satellite Service (MSS). Starlink od firmy EchoStar koupil frekvence 1 980 až 2 010 MHz a 2 170 až 2 200 MHz s nimiž by měl pracovat, a to v kombinaci s pásmy LTE.

Člen představenstva Deutsche Telekomu Abdu Mudesir v Barceloně sdělil, že operátor zatím nemá připraveny ceny chystané služby, nejasné jsou také tarify nebo balíčky.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

