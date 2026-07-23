T-Mobile zařadí sportovní kanál Primy do televizní služby Magenta

Vznikající sportovní kanál televize Prima se objeví v nabídce služby Magenta TV. Novináře o tom dnes informoval operátor T-Mobile. Stanice Prima Sport bude na programové pozici číslo 103, ve všech tarifech a v HD rozlišení.
Oficiální termín zahájení provozu sportovního kanálu je 17. srpna, první ochutnávka vysílání bude ale už na začátku srpna. Prima se totiž dohodla na vysílání domácího zápasu Sparty s Lyonem v rámci 3. předkola Ligy mistrů. Ten se bude hrát na Letné 4. srpna.
Mezi další novinky Magenta TV patří dočasný VOD kanál Spider-Man kino. V období od 24. do 31. července divákům přinese maraton všech předchozích filmů s populárním komiksovým hrdinou, a to bez reklam. Naváže tak na premiéru nového snímku Spider-Man: Zbrusu nový den, který vstupuje do českých kin 29. července. Kanál bude dostupný od tarifu S Plus na programové pozici 22.
Od 29. července operátor zařadí do své Videotéky premiéru dobrodružného animovaného filmu Mazlíčci v průšvihu. Snímek pro celou rodinu sleduje napínavý příběh skupiny zvířecích hrdinů, kteří se ocitnou na palubě uneseného vlaku a musí společně zabránit katastrofě. Titul bude dostupný zákazníkům od tarifu M Plus.