Lupa.cz  »  Do televizní služby Magenta TV přibyla gastronomická stanice TV Paprika

Do televizní služby Magenta TV přibyla gastronomická stanice TV Paprika

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Jiří Halamka na TV Paprika Autor: TV Paprika
Pořad Luxus za pár korun na TV Paprika

Zákazníci služby Magenta TV od T-Mobile mohou od úterý 3. března sledovat televizní stanici TV Paprika, která se zaměřuje na vaření a gastronomii. Kanál v HD rozlišení je dostupný na EPG pozici 209 v tarifech S Plus a vyšších.

TV Paprika je středoevropská gastronomická stanice s více než dvacetiletou historií. Patří do mediální skupiny AMC Networks Central Europe. V programu nabízí pořady se známými zahraničními šéfkuchaři, mezi nimiž jsou Jamie Oliver, Gordon Ramsay nebo Mary Berry. Vysílá také lokalizované verze soutěže amatérských cukrářů a pekařů Peče celá země z různých států (uvádí je pod názvem Mistrovské pečení). 

Vedle licenčního obsahu stanice disponuje podle svých údajů více než 550 hodinami vlastní tvorby s českými, slovenskými a maďarskými tvůrci. Českou tvorbu zastupuje například Luxus za pár korun s kuchařem Jiřím Halamkou, který účinkuje také v pořadu Jiří, milovník masa.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Konflikt na Blízkém východě: informace pro turisty

Zahrávají si ČEZ či E.ON s čínským ohněm?

Analýza rozebrala moderování Jílkové v Máte slovo

Z evropského koláče chytrých telefonů ukusují Apple a Honor

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Desítky rozšíření pro Chrome kradou uživatelská data

Ještě mi nevrátili peníze za Markétu a už je tu EET zas

Statistiky o ransomware, které jste asi neznali nebo si neuvědomili

Spropitné v restauracích se nebude muset danit ani evidovat v EET

Útok AirSnitch dovoluje překonat izolaci klientů na Wi-Fi

Český startup ukazuje, že na AI modelech lze vydělávat

U dědečkova stavu našla smysl a teď oživuje unikátní tkaní

Pojišťovny zneužívají lenosti svých klientů. Ti za to platí

Rostoucí cena operačních pamětí zásadně zdražuje počítače

V čem se EET 2.0 liší od EET 1.0? Přinášíme velké srovnání

Kdo se bude moct vyhnout EET a co bude muset splnit?

Sociální sítě: od seznamování k debatám o bezpečnosti

Paramount získal Warnery a Netflix na tom vydělal

AI se snaží promlouvat i do stavebnictví

Pálení žáhy zhoršuje nevhodná večeře. Vadí přejídání i kafe

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).