Lupa.cz  »  T-Mobile získal nejvyšší bezpečnostní certifikaci pro dodávky cloudových služeb státu

T-Mobile získal nejvyšší bezpečnostní certifikaci pro dodávky cloudových služeb státu

Jan Sedlák
Dnes
T-Mobile DC7 Autor: T-Mobile

T-Mobile Czech Republic je dalším dodavatelem, který ve státním katalogu dodavatelů cloud computingu dosáhla na bezpečnostní úroveň tři (BÚ 3). Vyšší už je pouze čtyřka, kterou ovšem disponuje jen Státní pokladna Centrum sdílených služeb jakožto jakožto provozovatel státní částí státního cloudu.

Operátor získal certifikaci pro svoji službu T-Cloud, respektive T-Cloud Virtuální Datové Centrum, která nabízí služby infrastruktury jako služby a platformy jako služby.

“Tento posun navazuje na nedávné získání prestižní auditní zprávy SOC 2 Type II, která potvrzuje nejvyšší standardy ochrany dat, spolehlivost a dostupnost služeb,” uvedl T-Mobile. Operátor na přípravách a auditech dělal rok a půl a získal i certifikace ISO 27001, 27017 a 27018. Audit řešila společnost BDO Consulting, která ověřila ochranu dat, spolehlivost služeb a ochranu zákazníků.

BÚ 3 má v katalogu více společností, jde například o Oracle, Microsoft nebo řadu lokálních hráčů, kteří jsou většinou přeprodejci služeb Microsoftu. Amazon Web Services teprve nedávno dosáhl na BÚ 2. Google v katalogu chybí.

Amazon pomalu dohání Microsoft, AWS byl zapsán mezi povolené cloudové dodavatele státu Přečtěte si také:

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).