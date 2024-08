T-Mobilu klesají tržby, spotřeba dat ale roste o třetinu

Český operátor T-Mobile hlásí pokračující trend poklesu tržeb. V hospodářských výsledcích za první polovinu roku 2024 vykázal obrat 15,235 miliardy korun, což je o 1 % méně než v předcházejícím srovnatelném období. Naproti tomu ziskovost se drží na 6 %.





Finanční report dále zmiňuje setrvalý pokles uživatelů předplacených karet. Počet předplacenek v předchozím půlroce klesl o 6,5 %. Tuto formu plateb využívá 1,776 milionu zákazníků. Naopak výrazně stoupá spotřeba dat v mobilní síti. T-Mobile hlásí nárůst 32 %.

„V letošním roce plánujeme investovat 4,9 miliardy korun do stavby sítí, z toho 2,58 miliardy do mobilní části. Zavázali jsme se pokrýt do konce roku 90 % populace 5G signálem,“ říká generální ředitelka české pobočky T-Mobile Melinda Szabó.

Růžový operátor krátce před prázdninami představil nové datové tarify. V rámci tarifů Next mohou lidé čerpat neomezené datové víkendy. Vstřícnější k peněženkám spotřebitelů jsou také roamingové balíčky mimo EU.