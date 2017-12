 »  Tajemné datacentrum u Chomutova má stát 15 miliard. Opravdu?

Jan Sedlák

Projekt velkého datového centra poblíž Žatce, Mostu a Chomutova v myslích tamních politiků stále žije. Koncem roku 2015 se začalo mluvit o tom, že by tam neznámý investor chtěl postavit projekt za zhruba dvě miliardy korun (náš text). Teď zástupci Ústeckého kraje přišli s tím, že by se investice měla dostat až na 15 miliard korun.

Kraj konkrétně podle svých slov jedná o prodeji 40 hektarů v průmyslové zóně Triangle, kde už několik investorů funguje. Například Hitachi nebo Nexen. Prodej by plochy pro datacentrum by kraji hodil asi 160 milionů korun.

Vzniknout zde podle zástupců kraje má energeticky soběstačné datacentrum, a to v pěti stavebních etapách. Začít se má ideálně v roce 2021 a skončit v roce 2030.

Kraj každopádně nechce uvádět, se kterým zájemce o projektu jedná. Omezuje se pouze na to, že prodej musí schválit zastupitelé a že se jedná s advokátní kanceláří. Datacentrum má prý také vytvořit 120 pracovních míst. Předtím se mluvilo o několika stovkách.

Mezi lidmi z branže kolem datacenter ale projekt budí značné pochybnosti a za prohlášeními vidí spíše marketing. Podle některých také nesedí počty pracovních míst nebo nedostatečné energetické zdroje v okolí.

Pokud by podobně velký projekt měl skutečně vzniknout, zřejmě by šlo o velkou akci i na poměry Evropy. Částka dosahující ke zhruba 700 milionům dolarů odpovídá tomu, co do datacenter investují velcí hráči typu Microsoft, Google a další.

V oblasti už každopádně vzniká datové centrum kolosu ČEZ. Konkrétně v objektu elektrárny Tušimice poblíž Chomutova (náš text). Nějakou dobu se také mluví a dělá kolem projektu Data Hub Verne (náš rozhovor).

Oblasti mimo Prahu mohou na stavbu datacenter čerpat evropské dotace. Do sekce, které tyto peníze nabízí, v budoucnu zřejmě přitečou další miliardy z nevyčerpatelných peněz na budování rychlého internetu (náš článek).