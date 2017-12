 »  Tajemný startup Magic Leap představil AR brýle, které mají spustit revoluci

David Slížek

Možná vizionáři, možná jedna z největších startupových bublin posledních let. Americký startup Magic Leap od svého vzniku v roce 2011 nasbíral investice ve výši neuvěřitelných skoro 1,9 miliardy dolarů. Vsadily na něj i velké firmy jako je Google, Alibaba, Qualcomm, Warner Bros, Morgan Stanley či Andreessen Horowitz.

Společnost teď po letech představila svůj první produkt: sadu pro tzv. rozšířenou (augmented) realitu nazvanou Magic Leap One, Creator Edition. Skládá se z brýlí Lightwear, přenosného počítače Lightpack a ovladače Control. Sada má uživatelům umožnit promítat si digitální obsah do reálného prostředí.



Digitální obsah bychom si tak v budoucnu mohli v 3D promítat přímo do prostoru, digitální hry by se mohly promíchat s realitou, videorozhovory by se posunuly na novou úroveň, popisuje firma možné využití své technologie.

Informací ale zatím firma zveřejnila hodně málo. Pokud vás zajímá, jak to celé funguje, nějaké detaily se dají najít v článku časopisu Rolling Stone, kterého firma nechala vyzkoušet několik demoukázek. Včetně například experimentu s islandskou skupinou Sigur Ros, která pro Magic Leap vytvořila interaktivní hudební ukázku (nazývají ji „soundscape“).

Magic Leap One se má začít prodávat v příštím roce a firma k němu plánuje spustit i vývojářský portál s otevřeným SDK a dalšími nástroji a dokumentací, aby mohli pro zařízení začít vyvíjet obsah a aplikace.