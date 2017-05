 »  Tak je to oficiální. O2 bude pro poštu spravovat datové schránky dalších 5 let

Jan Beránek

Subdodavatelem systému datových schránek pro Českou poštu bude příštích pět let společnost O2 IT Services. Agentuře ČTK to potvrdil mluvčí pošty Matyáš Vitík. Operátor by měl dostat 1,8 miliardy korun. K dokončení celého procesu je ale ještě nutné posvěcení ze strany Evropské komise.

Cesta k uzavření smlouvy byla trnitá. Zpočátku se o zakázku ucházely čtyři firmy, O2 nakonec v tendru zbylo jako jediné a nakonec v něm i zvítězilo.

Ale. Firma Petra Kellnera celý tendr vyhlášený Českou poštou napadla hned zpočátku, protože podle informací Lupa.cz, zadání obsahovalo duševní vlastnictví firmy. A antimonopolní úřad nakonec tendr zrušil.

Pošta podala rozklad a pak přišel klasický model „odvolávám, co jsem odvolal“. „Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zrušil svým rozhodnutím předchozí rozhodnutí prvního stupně a správní řízení zastavil, neboť navrhovatel vzal svůj návrh zpět,“ vysvětluje mluvčí ÚOHS Martin Švanda. A cesta k uzavření smlouvy byla volná.

Informační systém datových schránek funguje v Česku od července roku 2009. Jeho provoz v roce 2014 kritizoval Nejvyšší kontrolní úřad. Podle tehdejší zprávy kontrolorů nedokázalo ministerstvo vnitra doložit, zda zavedení datových schránek přineslo očekávané úspory.

Zavedení a provoz systému stál během prvních tří let 2,9 miliardy korun a například v roce 2012 jedna zpráva vyšla stát v průměru na více než 17 korun. Ke konci letošního března bylo zřízeno zhruba 805 tisíc datových schránek, přes které prošlo přes 440 milionů datových zpráv.