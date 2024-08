Tak konečně? Údajný revoluční čip ze Slovenska má jít po řadě odkladů brzy do výroby

Autor: Tachyum

Slovenská společnost Tachyum už několik let slibuje vydání údajně revolučního čipu Prodigy pro datová centra, který má být konkurencí pro Nvidii, AMD a Intel dohromady (CPU, GPU i TPU). Tape-out, tedy testovací fáze výroba, měla nastat už před lety, zatím k tomu ale nedošlo. Teď Tachyum uvádí, že už se ta doba blíží.





Tachyum konkrétně podle svých slov sestavuje finální sérii prototypů FPGA před odesláním čipu do výroby. Dostupnost na trhu by měla být v příštím roce, vyrábit by se mělo u TSMC. FPGA prototypy ale Tachyum vydává dlouhodobě a podobná prohlášení už bylo možné slyšet několikrát. Tak uvidíme.

“Posledné hardvérové prototypové jednotky postavené na FPGA zabezpečia, že Tachyum dosiahne svoje ciele v testovaní extrémnej spoľahlivosti. Ide o viac ako 10 biliard testovacích cyklov pred odoslaním čipu do výroby a pred uvedením prvých čipov na trh,” uvedla firma.

“Súčasťou oznámenia je aj ukončenie programu nákupu prototypových systémov, ktorý bol predtým ponúkaný komerčným a vládnym zákazníkom,” doplnila.

Tachyum Prodigy má mít 192 jader a servery obsahující tento čip mají umět přepínat mezi operacemi pro umělou inteligenci, superpočítačovými výpočty a cloudem. Výkon proti x86 (Intel a AMD) má být několikanásobný, podle slibů také s menší spotřebou.

“Tachyum prijala významnú objednávku od americkej spoločnosti na vybudovanie rozsiahleho systému, ktorý poskytne počítačový výkon viac ako 50 exaflopov, čo exponenciálne prevýši výpočtovú kapacitu najrýchlejších superpočítačov pre inferenciu alebo generatívnu AI, ktoré sú dnes dostupné kdekoľvek na svete. Po dokončení v roku 2026 bude systém postavený na čipoch Prodigy poskytovať 25-násobný multiplikátor v porovnaní so svetovo najrýchlejším konvenčným superpočítačom, ktorý bol postavený iba tento rok, a bude dosahovať 25 000-krát väčšiu kapacitu pre AI ako modely pre ChatGPT4.”

O Tachyum jsme na Lupě několikrát psali, například po setkání se zakladatelem a šéfem firmy Radoslavem Danilákem v Las Vegas, kde má firma sídlo (vedle Bratislavy). Tachyum také vedla spor s americkou firmou Cadence, a to kvůli údajné sabotáži, což mělo způsobit zdržení vydání čipu. Nakonec došlo k mimosoudnímu vyrovnání.