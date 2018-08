 »  Také Japonsko zvažuje, že v mobilních sítích zakáže čínské Huawei a ZTE

Jan Sedlák

Čínské telekomunikační společnosti Huawei a ZTE by po plném zákazu v Austrálii a tlacích ve Spojených státech mohly mít problémy také v Japonsku. Tamní list Sankei Shimbun informuje (s překla­dem přišel web Computing), že japonská vláda zvažuje zákaz vstupu těchto firem do připravovaných 5G sítí.

Zvažovaná japonská pravidla Huawei a ZTE přímo nezmiňují, striktní bezpečnostní pravidla ale mají být nastavena tak, že tyto podniky vyloučí.

Japonsko jako motivaci banu rovněž označuje bezpečnost. Huawei dlouhodobě uvádí, že „společnost Huawei nikdy nepoužila svá zařízení k získávání dat jakéhokoliv státu, obchodních tajemství nebo osobních informací uživatelů. Naše společnost by nikdy netolerovala takové aktivity a nikdy se na nich nebude podílet na podnět jakýchkoliv třetích stran“.

Japonsko pro Huawei představuje zajímavý byznys. Firma zde v loňském roce vygenerovala tržby ve výši 4,4 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o zhruba třetinu. Společnost má v zemi 950 zaměstnanců.

Japonsko by zároveň mohlo být jednou z prvních zemí světa, kde by 5G reálně mohlo začít fungovat. Představy jsou takové, že by sítě měly být k dispozici už na letní olympijské hry v Tokiu.

V Česku Huawei ve svých sítích používají všichni tři operátoři a Vodafone na něm postavil i síť pro NB-IoT. Čínská společnost si zažádala o bezpečnostní prověrku pro NBÚ a chce expandovat také v IT. Snaží se například získat zakázku na vybavení nového datacentra ČEZu.