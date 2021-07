Také slovenským vývojářům her se dařilo, loni utržili skoro dvě miliardy

Slovenským vývojářům her se daří, podobně jako těm českým. Slovenští tvůrci videoher loni udělali tržby ve výši 72,2 milionu eur, tedy zhruba 1,8 miliardy korun. To představuje meziroční růst o 29 procent. Očekává se, že letos číslo vyroste na 84,7 milionu eur. Ukazují to statistiky organizace Slovak Game Developers Association za rok 2020.

Deset procent společností se na celkové částce podílí sumou 60,2 milionu eur. Na Slovensku v oboru působí přes 60 firem. Největší z nich je Pixel Federation, které, stejně jako 52 procent ostatních společností, fungují v Bratislavě. Co do velikosti následují PowerPlay Studio, Inlogic Software, Superscale, Studio 727, Nine Rocks Games a další.

Pouze jedna firma má nad 200 lidí. U sousedů v herním vývoji loni pracovalo 870 profesionálů, kteří vydali 26 her.

“Domáci vývojári vydali v roku 2020 až 26 vlastných hier, co-developujú 147 projektov a celkovo sa aktívne vyvíja 256 vydaných a nevydaných hier. Domáca scéna sa primárne zameriava najmä na PC platformu, no výrazné zastúpenie majú aj hry vydávané na mobilné zariadenia. Väčšina štúdií si svoje hry vydáva sama bez pomoci zahraničných vydavateľov,” informuje SGDA.

Čísla za loňský rok nedávno prezentoval i český herní byznys. Tržby činily 5,3 miliardy korun s meziročním růstem o 17 procent. Češi vydali 58 her a v přípravě je 182 dalších. Herní vývoj u nás zaměstnával 2074 lidí.