Také T.S.BOHEMIA už je na Allegru, má díky tomu nabízet rychlé doručení zboží

Na tuzemské mutaci polského internetového tržiště Allegro začal nabízet zboží další tradiční český e-shop. Vlastní katalog s několika desítkami tisíc položek tam nyní má T.S.BOHEMIA. Oba partneři provádí postupnou integraci kompletního portfolia produktů. Během prvních čtrnácti dnů bylo realizováno přes tisíc objednávek, hlavně herních konzolí, stavebnicí nebo vysavačů.
Spolupráce je hlavně o kombinaci skladů T.S.BOHEMIA a distribuční sítě Poláků. “Díky propojení skladových kapacit T.S.BOHEMIA s infrastrukturou Allegra získávají zákazníci benefit v podobě extrémně rychlé distribuce zboží, což je v segmentu spotřební elektroniky klíčový rozhodovací faktor. Cílem je nabídnout na jednom místě kompletní sortiment od mobilních telefonů a notebooků až po velké domácí spotřebiče za vysoce konkurenční ceny,” uvedly firmy.
“Díky našim skladovým kapacitám a efektivní logistice jsme připraveni nabídnout zákazníkům Allegro.cz zásadní konkurenční výhodu, a to rychlé doručení do druhého dne,” doplnil Patrik Prikrt, technický ředitel T.S.BOHEMIA.