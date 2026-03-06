Takto vypadají v Česku nedostupné telefony z Číny, místo Androidu mají vlastní systém

Čínská společnost Huawei svého času společně se Samsungem vládla globálnímu i českému trhu s chytrými telefony, než tuto jízdu ukončily americké sankce. Ty Huawei připravily o služby Googlu nebo nejmodernější čipy. Huawei se stáhla domů do Číny, kde absence Googlu nevadí, a pomalu tam opět nabírá tržní podíl. Firma postupně buduje alternativní ekosystém kolem operačního systému HarmonyOS. Výsledkem jsou zajímavé nové smartphony, které se venku nedají oficiálně koupit.
Jednou takovou novinkou je Huawei Pura X, která byla k vidění na Mobile World Congressu 2026 v Barceloně. Skládací telefony jsou už poměrně běžnou věcí, Pura X ale přináší trochu jinou podobu.
Tato skládačka má hlavní displej o velikosti 6,3”, který není tak vysoký, jako například skládačky od Samsungu. Vzhled lze připodobnit k malému tabletu. V zaklapnutém stavu se na vnější straně telefonu nachází čtvercový 3,5” displej s rozlišením 980 × 980 pixelů. Celé to působí kompaktně.
Zajímavý je také pohled pod kapotu, který ukazuje, jak se Huawei pere se sankcemi a jaké výsledky přináší jeho snahy osamostatnit se a lokalizovat dodavatelský řetězec.
Uvnitř je čip Kirin 9020, který si Huawei navrhuje skrze sekci HiSilicon. Vyráběný je také doma, a to pomocí 7nm procesu šanghajské firmy SMIC, takové čínské konkurence TSMC. Čína ovšem nemá přístup k EUV litografii ASML, proto se se starším DUV zasekla na sedmi nanometrech.
Na Pura X běží operační systém HarmonyOS 5. Ten už není postavený na Androidu, ale využívá vlastní jádro HongMeng. Huawei v Číně buduje kolem toho postavený ekosystém. Je otázkou, zda se mu někdy podaří prorazit i jinde.
Pura X vyjde na 7 499 juanů, tedy skoro 23 tisíc korun. Huawei dělá také další zajímavé přístroje, které se k nám nedostanou. Na Lupě jsme například ukázali Mate XT Ultimate, který lze dvakrát složit. Níže se můžete podívat i na další aktuální modely z řady Mate: