Taťána le Moigne končí v Googlu, českou pobočku vedla skoro 18 let

Autor: Google

V roce 2006 zakládala českou pobočku Googlu, po skoro 18 letech se teď s ní loučí. Taťána le Moigne na sociální síti LinkedIn oznámila, že ve firmě končí. Důvody svého odchodu konkrétně nevysvětlila, podle příspěvku ale zatím neplánuje nástup na jiné místo.





„Vždy budu vděčná za příležitost přinést Google do Česka, učit se a potkat některé z nejlepších kolegů a lídrů mého profesního života,“ komentuje le Moigne svůj odchod.





Před nástupem do Googlu pracovala několik let v marketingu firmy Microsoft. Na své začátky i na podobu tehdejší české IT scény zajímavě vzpomínala v roce 2021 v podcastovém seriálu Příběhy z historie českého internetu:

Česká pobočka Googlu zaměstnává několik desítek lidí (opodle nejnovější veřejně dostupné výroční zprávy měla v roce 2022 celkem 69 přepočtených zaměstnanců). Zabývá se především lokalizací produktů Googlu do českého prostředí. V Česku platí nízké daně (za rok 2022 šlo o 12,6 milionu Kč), protože většina reálných příjmů účetně putuje do evropské centrály Googlu v Irsku.