 »  Taxikáři začínají bojovat u soudů. Uber má stopku v Brně, v Praze soud zastavil Taxify

Jan Beránek

Stejně jako v Brně. Liší se jen firma. Městský soud v Praze zakázal předběžným opatřením estonské společnosti Taxify provozovat v Praze taxislužbu s šoféry bez licence řidiče taxi a v neregistrovaných vozidlech. Pro ČTK to uvedla mluvčí soudu Markéta Puci s tím, že rozhodnutí soud odeslal oběma stranám – tedy estonské firmě a tuzemskému Sdružení pražských provozovatelů taxislužeb.

Jen den potom, co Uber obsadil titulní stránky tuzemských deníků se svým inzerátem, je tu další soudní varování. „Informace o vydání předběžného opatření pro nás byla překvapením a získali jsme ji jen z médií. Pokud se toto zakládá na pravdě, tak nás zaráží, jak je možné, že návrh ve stejné věci, který byl před časem podán tradičními taxikářskými společnostmi proti Uberu, byl zamítnut. A tentokrát, když to zkouší znovu proti nám, by měl být přijat,“ komentuje situaci tuzemský šéf Taxify Roman Sysel.

Taxify loni na podzim otevřelo svou aplikaci i řidičům bez taxikářské licence a funguje tak podobně jako konkurenční Uber Pop. V nedávném rozhovoru se Sysel zaklínal loňským rozhodnutím soudu. „Systém jsme otevřeli aplikaci i soukromým řidičům na základě rozhodnutí soudu, který řekl, že je nezákonné pokutovat privátní řidiče,“ tvrdil Sysel v březnu.

Taxikáři argumentují tím, že k soudu nešli proto, aby služby jako Taxify zakázal, ale aby se na trhu sjednotila pravidla pro všechny.

Argumentace Uberu i Taxify je postavena především na tom, že nejsou taxislužba, ale spolujízda. To se podle právníků pohybuje hodně na hraně. Rozhodnout ale může jen soud. A ten ještě neproběhl a v obou metropolích se zatím soudy omezily jen na předběžná opatření.