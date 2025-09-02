Tchaj-wan v Česku rozjede výrobu baterií, které dodává Dellu, HP, Aceru nebo LG

V České republice začne operovat další technologický hráč z Tchaj-wanu, s nímž Česko už nějakou dobu udržuje blízké politické a obchodní kontakty. Společnost C-TECH v Praze otevřela první kancelář v Evropě a v příštím roce na našem území chce začít vyrábět baterie. Ve hře je rovněž vybudování evropského centra pro výzkum a vývoj. Firma u nás začala působit přes entitu C-TECH Czech.
Baterie od C-TECHu odebírají známé počítačové značky jako Dell, Acer, HP nebo LG. Jde o jednu ze součástí rozvinutého počítačového a elektronického průmyslu na Tchaj-wanu.
C-TECH konkrétně navrhuje a vyrábí bateriové moduly (lithium-intové a lithium-polymerové) a kompletní systémy (packy) obsahující články i elektroniku pro řízení a bezpečnost. Firma má v portfoliu moduly pro e-mobilitu, záložní energetické systémy, elektromobilní aplikace, 3C/IT a systémy pro skladování energie.
“V Česku plánujeme do konce příštího roku zahájit výrobu bateriových systémů pro elektromobilitu a průmyslových energetických systémů pro skladování energie pro celý evropský trh. Strategii upravujeme v návaznosti na potřeby našich klíčových klientů v EU. Zároveň odsud budeme poskytovat servis a další podporu našim klientům,” shrnul Van Fan, generální ředitel C-TECHu pro Česko s tím, že se firma z našeho území dobře dostane do Německa, na Balkán nebo do Afriky.
Investici tchajwanské společnosti domlouvá státní agentura CzechInvest, která na ostrově otevřela zastoupení na jaře loňského roku. CzechInvest nyní C-TECHu ukazuje možné lokality pro výrobu v Ústeckém a Karlovarském kraji.
“Volba České republiky jakožto nejvhodnější evropské lokality je výsledkem pečlivé analýzy investičního prostředí vybraných zemí středoevropského regionu. Jedním z rozhodujících faktorů byla podpora elektromobility a bateriového průmyslu, které jsou zakotveny v Národním akčním plánu čisté mobility,” uvedl CzechInvest.
CzechInvestu se letos povedlo získat také investici od tchajwanské firmy CTi Cable, která u Prahy rozjíždí evropskou výrobu datových kabelů jako jsou HDMI, USB, ethernet a podobně.
Tchaj-wan patří mezi největší zahraniční investory u nás a nedávno začal financovat tři tuzemská centra pro výzkum a vývoj čipů a přichází první čipové firmy (jedná se také o dodavatelském řetězci pro TSMC v Drážďanech). Tchajwanské firmy v Česku například vyrábí servery a nyní zvažují velké investice do produkce serverů pro umělou inteligenci: